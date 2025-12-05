La Feria del Dulce en Toledo: 9 conventos y 4 obradores venden sus delicias de Navidad hasta el lunes 8 de diciembre

El Centro Cultural San Marcos, ubicado en el Casco Histórico, acoge desde este viernes la nueva edición de la Feria del Dulce de Toledo, dedicada especialmente a los conventos de la ciudad, un evento que permanecerá abierto con acceso gratuito hasta el lunes 8 de diciembre, en horario ininterrumpido de 11:30 a 21:00 horas.

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha inaugurado la muestra este viernes recorriendo los pasillos del espacio. Durante su intervención,

Velasco ha agradecido a las hermanas y a todos los conventos su participación, destacando la fuerte vinculación entre la Navidad y las delicias que elaboran. "Toledo es una ciudad de conventos, y este evento es una clara muestra de ello. Son una parte esencial de la ciudad", ha afirmado el edil.

En esta edición participan un total de nueve conventos y cuatro obradores especializados. Entre las comunidades religiosas presentes se encuentran el convento de Jesús y María, la Concepción Agustina, San Antonio de Padua, el Imperial Monasterio de San Clemente, Santo Domingo de Silos 'El Antiguo', Comendadoras del Apóstol Santiago, Santa Isabel de los Reyes, las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús y el convento de Carmelitas de San José.

Junto a ellas, exponen y venden sus productos el obrador de mazapán Santo Tomé, el obrador de San Jorge, Mazapanes Conde y el Foro de Toledo.

Hay un total de 13 puestos con dulces conventuales, pastas y repostería.

El objetivo del evento, tal como ha indicado Velasco, es crear un punto de encuentro, "no solo para toledanos, sino para todos aquellos que nos visitan", brindando la oportunidad de "apreciar la riqueza que tenemos en la ciudad y disfrutar de los dulces conventuales, degustables en Navidad o incluso desde este mismo momento".

Velasco ha deseado un nuevo éxito a esta edición, asegurando que lo "doy por hecho, pues los toledanos y visitantes aprovechan estos días previos a la Navidad no solo para pasear, sino también para comprar y proveerse de los dulces que luego se comen en estas fiestas", según informaron fuentes municipales.