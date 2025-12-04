Uno de los institutos con más personalidad de Toledo cumple años: el IES Sefarad sopla 40 velas

El IES Sefarad de Toledo cumple 40 años. Este centro situado en el Casco Histórico de Toledo abría sus puertas por primera vez como instituto de Bachillerato en 1985, comenzando una andadura que ha marcado la vida de cientos de alumnos que han cursado allí sus estudios de secundaria.

Cuatro décadas en los que este centro, situado junto a la puerta del Cambrón, se ha destacado como uno de los referentes educativos de la capital castellanomanchega por su sensibilidad para la inclusión del alumnado, por su tradición en la enseñanza de idiomas -especialmente gracias al desarrollo de su programa Bachibac- y por su compromiso con la ciudad.

Por ello, este miércoles 10 de diciembre a las 17:30 horas, el salón de actos acogerá un acto de homenaje a los profesores que se jubilaron estando activos en el centro. En él, los organizadores quieren "mostrar el reconocimiento de toda la comunidad educativa a la labor docente que desarrollaron en el instituto durante su carrera profesional".

Entrada al IES Sefarad.

"Su dedicación a la profesión docente no solo ha marcado a generaciones, sino que ha contribuido a construir la historia que hoy define a esta institución. El profesorado que recibe el homenaje ha acompañado a miles de estudiantes en su formación académica y personal", agregan.

Enclave privilegiado

El IES Sefarad se encuentra el pleno barrio judío de la ciudad, a escasos metros del monasterio de San Juan de los Reyes, lo que ha permitido que sus alumnos crezcan inmersos en la historia y en el patrimonio toledano.

No obstante, la historia de este centro no se limita exclusivamente como Instituto de Educación Secundaria, sino que antes de él existió el colegio Santiago de la Fuente. Un hecho que indica la tradición educativa de esta institución vinculada desde hace años a la formación de los toledanos.

En este periplo, el IES Sefarad ha recibido numerosos premios como el premio Real Fundación de Toledo en su XV edición, el premio CreArte del Ministerio de Cultura en 2011, el primer premio del concurso de robótica Robocampeones en 2014 y el reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de Francia a Label FrancEducation por su implicación en la enseñanza del idioma francés.

"El aniversario y el homenaje a los profesores jubilados recuerdan a toda la comunidad que la educación avanza gracias a las personas que dejan huella con su trabajo diario. El centro reafirma su compromiso con una enseñanza cercana y de calidad, y mira al futuro con la confianza que inspira la historia construida por quienes hoy reciben este reconocimiento", concluyen desde el IES Sefarad.