Policía Científica y técnicos del Ayuntamiento inspeccionan la vivienda incendiada en Toledo: el inquilino continúa ingresado

Los bomberos sofocaron las llamas y enfriaron el piso ubicado en la Ronda de Buenavista número 2. Foto: Bomberos Ayto Toledo

La Policía Científica continúa con la investigación del incendio desatado este martes, en torno a las 9 de la mañana, en el primer piso de un bloque de viviendas de la Ronda de Buenavista número 2, en Toledo, que se saldó sin víctimas mortales.

Los agentes de la unidad especializada en la investigación de fuegos —especialmente si se sospecha de un delito— tenían previsto inspeccionar el inmueble incendiado a lo largo de la mañana de este miércoles, según han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes de la Policía Nacional.

Los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo también iban a visitar la vivienda para evaluar los daños del inmueble y determinar el estado de su estructura y del resto de pisos, tal y como han informado las mismas fuentes.

El objetivo es dilucidar las circunstancias del suceso, que provocó temor entre los vecinos del bloque, que fueron confinados en sus inmuebles hasta que los bomberos sofocaron las llamas, al determinar que la seguridad estaba garantizada.

El inquilino, que se encontraba solo en la vivienda en el momento del incendio y la explosión, fue el herido de mayor gravedad y la mañana de este miércoles continúa ingresado en el Hospital Universitario de Toledo, han confirmado a este medio fuentes hospitalarias.

El resto de afectados por inhalación de humo, entre ellos dos policías nacionales, fueron dados de alta a lo largo de este martes.

Todos los vecinos del bloque ya han vuelto a sus casas. La mujer y el niño que también residían en la vivienda afectada han sido alojados de manera temporal en un hotel de la ciudad, sufragado por el Ayuntamiento de Toledo, tal y como ha indicado la concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares.

La edil no ha ofrecido datos sobre las circunstancias del incendio y ha pedido cautela. "El origen lo desconocemos. La Policía Científica sigue la investigación sobre las causas del incendio. Todo son especulaciones, no hay una información rigurosa, y la Policía Nacional ha pedido tranquilidad y discreción", ha subrayado.

Cañizares ha agradecido la intervención de los bomberos y la "excelente coordinación" entre los cuerpos de seguridad. "Lo más importante es que no hubo que lamentar víctimas y solo hubo daños materiales", ha celebrado.