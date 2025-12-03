La Ermitaña celebra 'Noche de Estrellas – Colofón 2025': una espectacular velada inspirada en el Hollywood de los 70

El próximo 17 de diciembre a las 20:30 horas, el restaurante La Ermitaña volverá a convertir el Mirador del Valle de Toledo en el escenario de una de las noches más esperadas del año: Noche de Estrellas – Colofón 2025. Una cita que combina gastronomía, espectáculo y elegancia en una experiencia exclusiva que ya se ha consolidado como tradición anual en este icónico espacio.

Inspirado en el Hollywood de los años 70, La Ermitaña se transformará para acoger una auténtica gala de cine. Telones rojos, alfombra de entrada, focos de gran formato y un photocall presidido por un Oscar de tres metros de altura convertirán la noche en un homenaje al glamour clásico. La velada contará con un menú degustación especial, música en directo y un cierre con DJ Nandez y barra libre para todos los asistentes. El menú incluye copa de bienvenida, aperitivo de la casa, cinco pases, postre y bebida.

Durante la cena, el público disfrutará de regalos acorde con la temática y actuaciones en vivo que rendirán homenaje a las grandes estrellas de la historia de la música, como Elvis Presley o Freddie Mercury, integradas entre los diferentes pases del menú para acompañar la experiencia gastronómica con ritmo y emoción.

Como novedad, se sorteará un paseo en limusina por la ciudad entre todos los asistentes, completando una propuesta que invita a revivir la magia de los años dorados del cine con las vistas más emblemáticas de Toledo como telón de fondo.

Las entradas se pueden adquirir pinchando aquí hasta fin de existencias. En las ediciones anteriores, las plazas se han agotado en pocos días.

Con Noche de Estrellas – Colofón 2025, La Ermitaña celebra el cierre del año con una propuesta que une espectáculo, cocina y tradición en una noche para recordar.