Los cinco alcaldes que más cobran de la provincia de Toledo: ganan 3.000 euros al mes o más

Carlos Velázquez al centro, con Jesús Pérez Martín a la izquierda y José Jaime Alonso a la derecha.

El Ministerio de Hacienda ha publicado recientemente las retribuciones del 2024 de todos los alcaldes del país, dentro de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA 2025), que sitúan a la provincia de Toledo como una de las de mayor contraste.

Hasta 74 regidores toledanos no cobran nada por su trabajo público, es decir, figuran con régimen "sin dedicación". En contraposición, un quinteto supera con holgura la barrera de los 3.000 euros brutos mensuales.

Carlos Velázquez (PP), alcalde de Toledo, declaró 72.197,60 euros brutos en 2024 por su dedicación exclusiva al consistorio de la capital regional. Una retribución que lo coloca en la primera posición del ranking provincial y que se traduce en algo más de 6.000 euros mensuales.

Además, se cuela entre los 100 mejor pagados del país junto a Darío Dolz (PSOE, alcalde de Cuenca) y Ana Guarinos (PP, alcaldesa de Guadalajara). El madrileño José Luis Martínez-Almeida (PP) es quien lidera el podio nacional con 110.688 euros brutos. En Castilla-La Mancha, el socialista Dolz se lleva el primer puesto con 83.529 euros brutos.

El 'top 5' de la provincia de Toledo lo completan los siguientes regidores:

Carlos Velázquez (PP), alcalde de Toledo, con 72.195 euros. Jesús Pérez (PSOE), alcalde de Los Yébenes, con 52.159,94 euros. José Jaime Alonso (PP), alcalde de Fuensalida, con 51.493,24 euros. Juan Ángel Almonacid (PSOE), alcalde de Villacañas, con 50.925,42 euros. Marcos Antonio Pérez Pleite (PP), alcalde de Bargas, con 49.308,79 euros.

Estos sueldos contrastan con los percibidos por los regidores de la comarca de La Jara y de otros pueblos pequeños. En municipios toledanos como Puerto de San Vicente o Navalmorales, el máximo responsable municipal no llega ni siquiera a los 1.000 euros al año o figuran 0,00 euros en el listado oficial.

El ISPA 2025 subraya que el salario medio de los regidores en España se situó el pasado año en 23.862 euros brutos, pero en Castilla-La Mancha cae 4.070 euros hasta los 19.792.

Es importante reseñar que hasta 276 ayuntamientos castellanomanchegos no han remitido su información retributiva a Hacienda, entre ellos Talavera de la Reina donde el 'popular' José Julián Gregorio posee el bastón de mando e Illescas donde gobierna el socialista José Manuel Tofiño.

El listado al completo de las retribuciones de los alcaldes de España en 2024 pueden consultarse en el siguiente documento:

El mapa salarial de la provincia toledana deja así una fotografía muy clara: la política es un empleo muy atractivo económicamente en las grandes ciudades; sin embargo, en las zonas rurales sigue siendo, en ocasiones, un servicio casi voluntario.