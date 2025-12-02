Explosión en Toledo: una vivienda arde por completo en Buenavista y deja varios afectados, pero no hay fallecidos

Fotografía del incendio que se está difundiendo a través de redes sociales y WhatsApp.

Un vecino, posiblemente el único ocupante del piso afectado, ha sido trasladado al hospital. Dos agentes de la Policía Nacional han resultado afectados por inhalación de humo.

Una explosión registrada este martes por la mañana, minutos después de las 09:00 horas, ha provocado un incendio de grandes dimensiones en una vivienda del número 2 de la Ronda de Buenavista, en la ciudad de Toledo. Las llamas salen por las ventanas del inmueble y la columna de humo es visible desde distintos puntos del barrio.

Por el momento, constan como afectados un hombre de 52 años que ha sido trasladado en ambulancia convencional hasta el Hospital Universitario de Toledo. En principio, sería el único ocupante de la vivienda afectada.

También han tenido que ser atendidos por inhalación de humo dos agentes de la Policía Nacional, que han sido los primeros en itnervenir. Han sido trasladados, igualmente, hasta el centro hospitalario de la capital regional.

El 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que varios vecinos del bloque residencial han quedado "atrapados en las plantas superiores a consecuencia debido al humo". Los bomberos han decidido confinar y asegurar tres viviendas para que sus ocupantes no sufriesen consecuencias.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, se ha desplazado hasta el lugar del suceso y ha confrmado que "por suerte no hay que lamentar ninguna víctima".

Hasta el lugar se han desplazado bomberos, recursos sanitarios, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, cuyo cuartel en la capital toledana se encuentra a escasos 20 metros.

Otra fotografía del incendio.

Los equipos de emergencia trabajan para contener el fuego mientras aseguran la zona, en la interseccion entre la Ronda de Buenavista y la Avenida de Portugal.

El incendio se ha producido en un bloque residencial situado entre la residencia de Santa Casilda y la rotonda de la Guardia Civil, una zona muy transitada del barrio de Buenavista.