El hermano del joven fallecido conducía el patinete que se incorporó del carril de aceleración al central en la TO-23

El accidente de tráfico ocurrió este domingo en el kilómetro 1 de la TO-23, que une los barrios de Santa Bárbara y el Polígono. Javier Longobardo

La Guardia Civil de Tráfico continúa investigando las circunstancias exactas del trágico accidente ocurrido la tarde de este domingo en la vía TO-23 de Toledo, que conecta Santa Bárbara con el Polígono, donde un joven de 18 años falleció al ser atropellado mientras viajaba como acompañante en un patinete eléctrico.

La investigación ha arrojado una novedad relevante: el joven fallecido no era quien conducía el vehículo. Fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el patinete lo pilotaba el hermano de la víctima mortal, de quien se desconoce la edad.

Según los primeros datos recabados por los agentes, el fatal suceso se desencadenó a raíz de una maniobra de incorporación realizada por el patinete. El impacto con el turismo se produjo cuando el patinete intentó pasar del carril de aceleración al carril central de la vía, momento en el que fue golpeado.

La investigación se centra ahora en determinar las circunstancias que llevaron al patinete eléctrico a circular por la TO-23, una carretera de alta capacidad, y la secuencia precisa de los hechos que culminaron en la tragedia.

En lo que respecta a las pruebas toxicológicas, los resultados confirman que ambos conductores implicados dieron negativo en el test de alcohol.

La madre y la hermana de los jóvenes se desplazaron al lugar de los hechos y sufrieron un ataque de ansiedad, por lo que fue necesaria la atención sanitaria y el traslado al Hospital Universitario de Toledo, informan desde el servicio de emergencias 112.