Dos empleados de un centro comercial de Toledo sobre los 5 festivos seguidos de apertura: "Muchos son innecesarios"

La polémica alrededor de los domingos y festivos de apertura en Castilla-La Mancha se ha intensificado tras la reciente decisión de la Junta de fijar 12 días al año, pese a la oposición frontal del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) regional.

CCOO denunció recientemente que "no se ha tenido en cuenta la necesidad de proteger el descanso de los trabajadores ni de facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y laboral".

Defienden mantener todos los festivos cerrados para evitar que las campañas fuertes como Black Friday, Navidad o las rebajas se desarrollen a costa de más presión y más horas para los empleados de las grandes superficies.

La disposición de los domingos y festivos de apertura de este mes de diciembre junto a los de enero de 2026 hace que los establecimientos comerciales de Castilla-La Mancha puedan abrir durante cinco domingos seguidos en plena campaña de Navidad y Reyes Magos.

Concretamente los días autorizados para este último mes de 2025 son el 6 de diciembre (sábado), 8 de diciembre (lunes), 14 de diciembre (domingo), 21 de diciembre (domingo) y 28 de diciembre (domingo).

Por su parte, los fijados para 2026 conforme a la Orden 147/2025 son los domingos 4 y 11 de enero, el jueves 2 de abril (Jueves Santo), el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua), el domingo 28 de junio, el sábado 15 de agosto, el lunes 12 de octubre, el domingo 29 de noviembre y cuatro domingos de diciembre (6, 12, 20 y 27).

En el epicentro de este paradigma laboral se encuentra Rodrigo y María (nombres ficticios para proteger su identidad), dos empleados del grupo Inditex en un centro comercial de la provincia de Toledo que han accedido a exponer sus circunstancias al respecto en exclusiva a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Ambos dependientes afirman que diciembre se presenta como "un mes mortal" para quien como ellos trabajan en grandes superficies comerciales.

Los preparativos navideños, las rebajas y la concentración de días autorizados de apertura provocan en los empleados del sector del comercio elevados picos de presión y estrés, además de, por supuesto, dificultarles la conciliación familiar.

Coinciden en que los domingos suelen ser "flojos" en venta en comparación con los sábados. Es más, consideran que "muchos son innecesarios porque la gente no está acostumbrada y a veces ni se enteran", lamentan.

"La gente que viene suele ser para comer o cenar. Para una tienda de ropa no sale rentable abrir estos días", añade María.

Pese a todo, trabajar estas jornadas especiales sigue siendo una opción para tener en cuenta debido a las compensaciones salariales. "Prefiero trabajar el domingo y cobrar más que venir un día entre semana. Están muy bien pagados", destaca Rodrigo.

Más allá de lo económico, los dos dependientes toledanos de dos grandes cadenas textiles subrayan que además su empresa les compensa con días libres o reducciones de jornada en la misma semana. "En ese sentido compensa, ya que si tú trabajas un día entero luego trabajas menos entre diario", confiesa María.

En definitiva, las empresas abogan por abrir estos 12 días para aprovechar esas temporadas de alto consumo, mientras que los sindicatos insisten en rebajar la carga para las plantillas. Por tanto, este debate debe ahondar en la siguiente cuestión: ¿Hasta qué punto este es el modelo comercial y de empleo que se quiere para toda España?