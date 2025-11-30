La peña atlética toledana que repartió 1,2 millones en la Lotería: "Ojalá volviera a tocar, ayudamos a mucha gente"

El presidente de la peña, Juan Francisco Vázquez, junto a la Administración de Loterías de Esquivias.

'Nunca dejes de creer', una de las frases que lleva por bandera la afición colchonera y que desde la Peña Atlética 'El Quijote' de Esquivias (Toledo) conocen de buena mano.

En la Lotería de Navidad de 2024 el número de sus participaciones fue agraciado con un quinto premio (6.000 euros cada décimo), lo que se tradujo en 1,2 millones de euros que repartieron entre vecinos, amigos e hinchas del Atlético de Madrid.

Un año después, Juan Francisco Vázquez, presidente de la peña, atiende por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y resume en una frase lo que fueron aquellos días de emoción, cansancio y orgullo: "Ojalá volviera a tocar, ayudamos a mucha gente".

A pocos días de que los niños de San Ildefonso repartan fortuna desde el Teatro Real de Madrid, Juan Francisco echa la vista atrás y recuerda lo que significó para Esquivias que cada papeleta de su participación al número 60.622 que vendieron a 5 euros tenía un premio de 1.200 euros.

Fuera de la peña, la administración de lotería del Paseo de los Álamos vendió 450 décimos agraciados, repartiendo 1,5 millones más en una de las navidades más especiales para el municipio toledano.

"Fue toda una alegría porque muchos vecinos pudieron tapar agujeritos que tenían pendientes, compraron dos kilos de gambas en vez de medio para la cena y digamos que los Reyes se portaron mejor ese año", relata con emoción.

El sistema de juego de este tipo de asociaciones está pensado para que el premio se reparta lo máximo posible. Juanfran estima que vendieron alrededor de 800 papeletas, es decir, 200 décimos.

"El 90 por ciento se quedó aquí en Esquivias, pero también se fue a Málaga y Extremadura donde tenemos varios socios y amigos", señala.

Sin embargo, no todo fue celebración y brindis. La gestión del cobro se convirtió en toda una odisea para la directiva de la peña Atlética 'El Quijote'. Juanfran y el tesorero tuvieron que pedir días de vacaciones en sus respectivos trabajos para tramitar todos los premios.

"Estuvimos 15 días yendo todos los días al banco para canjear los décimos poco a poco", subraya. Todo esto en un contexto donde los límites de operaciones bancarias y el papeleo ralentizaron el proceso, mientras los agraciados se impacientaban cada vez más por cobrar el dinero.

Frente a todo, el presidente de la peña colchonera toledana no se arrepiente e incluso afirma que asumiría de nuevo "ese engorro" sabiendo que muchos esquivianos pudieron afrontar mejor una hipoteca o un bache laboral gracias a ese extra.

Este año, vuelven a jugar pero con un número distinto porque "la administración no nos aseguraba más de 3.000 euros en décimos y eso está por debajo de lo que solemos vender", destaca.

A pesar de ello, Juanfran afirma que este 2025 ya han vendido 780 décimos, es decir, han casi cuadriplicado las ventas del año anterior. "El día 10 de octubre antes del día del Pilar ya habíamos despachado 600 décimos", asegura.

Juanfran y toda su peña no dejan de creer y esperan que la fortuna vuelva a llamar a la puerta de Esquivias y les obligue, una vez más, a vivir el dulce problema de repartir alegría.

"Hay mucha gente que piensa que no nos va a tocar, pero ayer un compañero vino a mi casa porque había soñado que nos tocaba un cuarto y se llevó otro décimo", concluye.