Carlos Velázquez inaugurará en Toledo 8 obras de calado por casi 14 M en el año previo a las elecciones de 2027

El alcalde de Toledo visitó el estado de las obras del parque de la Vega este verano junto a los concejales de Fondos Europeos y Movilidad. Javier Longobardo

A un año y medio de las elecciones municipales y autonómicas de 2027, el Ayuntamiento de Toledo pone en marcha su maquinaria electoral. El alcalde, Carlos Velázquez, se prepara para inaugurar un total de ocho proyectos de gran envergadura, que suman casi 14 millones de euros, a lo largo del año preelectoral.

El regidor popular cuenta con cerca de una decena de iniciativas en curso que deberá maximizar, especialmente tras el importante revés sufrido por la exclusión por parte del Ministerio de Hacienda del reparto de los próximos fondos europeos. Aunque la región recibirá 142 millones, la capital regional quedará con una cantidad de cero.

Esta decisión obliga a Velázquez a buscar financiación alternativa o, directamente, a descartar proyectos ambiciosos como el pabellón multiusos del barrio de San Antón, la creación del centro de interpretación del Toledo Romano, la rehabilitación del recinto ferial de La Peraleda y el bulevar de la TO-21.

Pese a los recortes, el Consistorio sí podrá 'cortar la cinta' de actuaciones destacadas. La remodelación del paseo de la Vega y su entorno roza los tres millones de euros, transformando la calle Cardenal Tavera en una "entrada imperial" adoquinada, con aceras amplias, más arbolado y nuevas esculturas. Iniciadas en mayo, las obras avanzan a buen ritmo en una superficie de 57.000 metros cuadrados.

Otro proyecto crucial para la seguridad es la canalización del arroyo del barrio de Azucaica, que busca proteger a los vecinos de las riadas. Con una inversión de 2,7 millones de euros, su capacidad de desagüe se sextuplicará, con el objetivo de finalizar antes de que concluya 2026.

Velázquez presentó en octubre las obras de canalización del arroyo de Azucaica.

Paralelamente, la reforma del Parque de la Integración, sede de varias entidades sociales y financiada con fondos Next Generation, ya ha comenzado y se centra en solucionar problemas estructurales y en la eliminación de barreras; el plazo de recepción de la obra está fijado para el 31 de marzo de 2026.

En el Casco Histórico, se ejecutan obras de recuperación medioambiental y mejora de accesibilidad en la Ronda del Granadal, punto neurálgico para el turismo. Esta intervención también rehabilitará las ruinas del antiguo convento de San Pablo para un futuro negocio de hostelería.

Al listado de actuaciones en curso se suma el rescate de 30.000 metros cuadrados de la Vía Tarpeya para crear una vía verde en el Polígono por algo más de 300.000 euros, que estará lista a principios de 2026.

Un proyecto notable es el embarcadero de piraguas y la mejora ambiental del río Tajo. El muelle deportivo, con casi 2,5 millones de euros de fondos Next Generation, y la reforestación con 1.350 árboles en el meandro cercano al Palacio de Galiana, se completarán en junio de 2026.

Respecto a las demandas históricas, el centro de mayores de Buenavista (con una inversión cercana al millón de euros), comprometido hace 18 años, verá la luz en 2026, ofreciendo una infraestructura de 550 metros cuadrados para 2.500 usuarios.

El regidor puso la primera piedra del centro de mayores de Buenavista el 19 de noviembre.

Nuevo cuartel y puente Polígono-Azucaica

Para finales de 2026 o principios de 2027 se espera la inauguración del cuartel de la Policía Local, que costará 2,4 millones de euros, una solución esperada durante dos décadas y que verá la luz en el edificio donde se iba a levantar la casa de la juventud, cuyo esqueleto se diseñará para albergar las futuras dependencias policiales.

De cara al año electoral, Velázquez espera poner la primera piedra del puente de conexión entre el Polígono y Azucaica. La obra, de 15 millones de euros, busca derivar el 20 % del tráfico de la TO-23, aunque ha sido tildada de "ratonera" por la oposición municipal.

La convulsa política municipal

Los próximos meses serán convulsos. El alcalde deberá gestionar las tensiones con sus socios de Vox, quienes buscarán marcar distancias de cara a las urnas, un hecho ya evidenciado con el rechazo a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y las presiones por sus exigencias para la aprobación de los presupuestos de 2026.

En el PSOE, la sombra de Milagros Tolón se alarga, perfilándose como la candidata más previsible para intentar recuperar la Alcaldía que perdió en 2023 tras el pacto entre las dos fuerzas de derechas.

Vox, por su parte, podría estrenar candidato debido a las tensiones internas y los rumores sobre la posible integración de Inés Cañizares en la lista del PP como independiente.

Finalmente, la izquierda afronta la habitual negociación con discrepancia: mientras Txema Fernández (líder de Izquierda Unida desde 2019) aspira a mantener el liderazgo, el entorno de Sumar y exmilitantes de Ganemos intensifica su actividad mediática y en redes sociales, aunque con el ánimo de mano tendida de cara a los comicios de 2027.