El belén viviente de Navamorcuende, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional: participan 200 vecinos

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes la resolución de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía que concede la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional al belén viviente de Navamorcuende, en la provincia de Toledo.

La resolución fue firmada por la directora general, Aránzazu Pérez y reconoce así la tradición anual que organiza el Ayuntamiento junto con la Asociación Cultural Belenista del municipio.

Este año, el belén viviente cumple su 21.ª edición y se celebrará los días 13, 20 y 27 de diciembre, de 19:00 a 20:00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales.

En declaraciones a Efe, el alcalde de Navamorcuende, Armando Pírez, ha expresado que el municipio se siente "contento y orgulloso" por haber conseguido la distinción, tras un proceso administrativo de dos años.

Calles llenas de vida

Pírez ha destacado que el belén viviente y la Navidad forman parte de la historia de la localidad y ha subrayado que Navamorcuende también cuenta con "una de las Cabalgatas de Reyes más antiguas de Toledo".

El alcalde ha añadido que la época navideña se vive "con ilusión y entusiasmo" y contribuye a dinamizar el pueblo, llenando sus calles de vida durante las fiestas.

Participación

Por su parte, Jesús Pastor, colaborador del belén viviente, ha recordado que el "trabajo y sacrificio" que implica la escenificación y recordó sus inicios, impulsados por la presidenta de la asociación de mujeres El Piélago, María del Carmen Martínez, quien ha decidido montar el belén en los aledaños de la iglesia Nuestra Señora de la Nava, declarada Bien de Interés Cultural.

Pastor ha señalado que, desde octubre, los vecinos se vuelcan en la preparación de los más de 40 oficios que conforman la representación. En total, unas 200 personas participan en el belén, que cada año atrae a más de 2.500 espectadores, consolidándose como un evento emblemático de la provincia de Toledo.