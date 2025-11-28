Argés, el pueblo de Toledo que lleva 22 años esperando un instituto: "Es imprescindible y una prioridad"

El alcalde de Argés, Jesús Guerrero, muestra la carta enviada al consejero respaldado por la comunidad educativa y todos los grupos políticos.

El Ayuntamiento de Argés, en Toledo, ha remitido una nueva comunicación al consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, solicitando una entrevista que consideran "inaplazable". El objetivo es abordar la situación y desbloquear la construcción del futuro Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) en el municipio.

El Consistorio destaca la urgencia de esta reivindicación, que se ha prolongado "por más de 22 años" de gestiones, reclamaciones y reuniones con diversas autoridades educativas, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta motivada sobre la necesidad de dotar a Argés de este centro.

El Ayuntamiento defiende con firmeza que la construcción del IESO "es imprescindible y una prioridad" para garantizar que cientos de jóvenes no tengan que desplazarse diariamente a Toledo para recibir su educación obligatoria. Esta situación afecta "negativamente" tanto a la tranquilidad de las familias como a la organización educativa municipal.

La petición enviada por el Ayuntamiento cuenta con un "respaldo total y unánime" del Pleno municipal y de toda la comunidad educativa. Se han sumado a esta demanda las asociaciones de madres y padres del alumnado, la AMPA San Eugenio y la AMPA Torre de Cervatos, así como las direcciones de los centros educativos del municipio, el CEIP Tirso de Molina y el CEIP Miguel de Cervantes.

Desde el Consistorio sostienen que este apoyo conjunto es una "clara muestra" de que esta inquietud es "crucial" para toda la comunidad y las familias de Argés.

Por ello, el Ayuntamiento espera una respuesta "positiva" del consejero para mantener un acercamiento que permita "avanzar de forma decidida" hacia la construcción del centro educativo que el municipio requiere y merece.