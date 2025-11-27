Un año de "intoxicaciones" en los laboratorios de Toledo y piden dimisiones por "inacción": "Servicio muerto"

Trabajadores del Hospital Universitario de Toledo se han vuelto a manifestar este jueves para reclamar la dimisión de la dirección hospitalaria y del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. Una protesta que han hecho coincidir en el primer aniversario del inicio del episodio intoxicaciones que se sigue registrando en el Laboratorio de Anatomía Patológica.

Además, han exigido el traslado del laboratorio a su ubicación original. Según la delegada de Prevención del hospital, Inés Pedreño, los trabajadores están "hartos de decir que medir no es proteger", en referencia a los controles con los que el Gobierno de Castilla-La Mancha argumenta que todas las mediciones de toxicidad son negativas.

Sin embargo, Pedreño ha detallado que los afectados continúan presentando síntomas como erupciones en los ojos, sangrado nasal, irritaciones cutáneas y disminución del nivel de conciencia. "Si en el sistema de ventilación está todo correcto, todo indica que va por sumidero", ha afirmado.

Durante la concentración, los trabajadores han llevado un sarcófago de cartón y velas, con las que han representado la "muerte del servicio".

Afección clínica

Pedreño ha criticado que la situación prolongada durante un año está afectando también a los pacientes, cuestionando los posibles retrasos en la entrega de resultados y en los cribados, como el del cáncer de cérvix. La delegada ha insistido en que "el momento de hacer las cosas es ahora", para evitar graves consecuencias clínicas.

En la misma línea Patricia Ramos Miranda, Técnico Superior de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Toledo, ha enviado una carta abierta a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha dirigida a la portavoz de Gobierno, Esther Padilla.

Imágenes de la protesta llevada a cabo este jueves.

Esta misiva se debe a las declaraciones realizadas el pasado miércoles de Esther Padilla ya que afirmó que "cada vez son más los actores que entienden que la situación ni mucho menos es tan grave como se apunta, porque cuando los resultados son negativos es muy difícil explicar otras cuestiones".

Magnitud del problema

Ramos relata síntomas continuos como mareos, dolores de cabeza, irritación ocular y cutánea, y ha criticado el uso obligatorio de mascarillas FFP3, que provocan nuevas molestias y cronifican los problemas. "Si usted no lo conocía, ya lo sabe; si lo sabía, me temo que nuestra salud no le importa absolutamente nada", ha afirmado la trabajadora.

La trabajadora concluye invitando a los responsables a pasar una jornada con los afectados para comprender la magnitud del problema.

Los afectados del servicio exigen, además del traslado del laboratorio, la dimisión de la dirección del hospital y de gestión, así como del consejero Fernández Sanz, como último responsable de la ubicación de los servicios.

Además, reclaman medidas efectivas y urgentes que garanticen la salud y seguridad del personal, y han advertido que de no actuarse, la situación podría derivar en consecuencias graves.