La Diputación de Toledo ratifica su presupuesto para 2026 y rechaza las cuatro enmiendas del PSOE: "No aportan mejoras"

La Comisión Informativa de Presupuesto, Hacienda y Especial de Cuentas de la Diputación de Toledo ha dado luz verde al proyecto de cuentas para 2026 tras analizar las cuatro enmiendas presentadas por el PSOE. Estas han sido rechazadas porque "no aportan mejoras a un presupuesto que alcanza 199,4 millones de euros, con un incremento del 9,29 % respecto a 2025".

La portavoz de la institución provincial y diputada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica, Soledad de Frutos, ha explicado que "la escasa entidad y número de enmiendas corrobora que estamos ante unas cuentas buenas para la provincia, además de serias y pensadas para ayudar a los pueblos".

Ha recordado que estos presupuestos destinan nueve de cada diez euros a inversión municipal, empleo, servicios esenciales y lucha contra la despoblación. "Solo en apoyo directo a los ayuntamientos se contemplan 99,7 millones de euros", ha indicado.

En concreto, 15,5 millones van a planes provinciales, 17 al gasto corriente municipal, 7,2 a infraestructuras y equipamientos y 9,2 millones al nuevo plan de empleo Toledo Emplea+.

Enmiendas que "retraen recursos"

De Frutos ha explicado que son las enmiendas presentadas por el grupo socialista "no mejoraban los presupuestos y por eso han sido rechazadas". "Se trata de unas propuestas que no pueden ser aceptadas ni técnica ni financieramente, ya que o bien retraen recursos de partidas esenciales o bien son innecesarias porque ya están recogidas en el proyecto de presupuestos", ha criticado.

Se ha referido a la enmienda que proponía duplicar el Fondo de Catástrofes Naturales y ha recordado que ya existe un fondo de 1,5 millones. Y en cuanto a patrimonio, ha defendido el convenio vigente con Talavera de la Reina, con 250.000 euros.

Respecto al servicio de comidas a domicilio, De Frutos ha precisado que la partida presupuestaria ya existe y que el modelo previsto "acerca el servicio al ciudadano, mantiene el mismo presupuesto y evita que desaparezca una prestación que es competencia autonómica y que ahora tiene que asumir íntegramente la institución provincial".

Por último, en relación al Consorcio de Bomberos, la portavoz ha recordado que "cualquier mejora debe negociarse con el personal y no imponerse vía enmienda", recordando además que el presupuesto del CPEIS "podría haber aumentado en 6 millones de euros si los sindicatos hubieran aceptado la propuesta planteada por el Gobierno provincial".

"Estas cuentas son responsables, sostenibles y sin endeudamiento. Y refuerzan la cohesión social con casi 36 millones de euros para igualdad, conciliación y familias vulnerables. Y más de 25 millones para cultura, deporte, turismo y medio ambiente, además de las aportaciones destinadas a servicios esenciales de la provincia, como los 21,82 millones para bomberos y gestión de residuos y servicios ambientales", ha sentenciado.

El PSOE defiende sus enmiendas

Por su parte, el PSOE ha defendido "su ejercicio de lealtad institucional ante el rechazo del Partido Popular y Vox a las enmiendas presentadas al presupuesto de 2026". "Era un paquete reducido, serio y responsable que prioriza la calidad frente a la cantidad y que busca mejorar la gestión de las cuentas provinciales", ha afirmado.

Según el diputado socialista Francisco Rodríguez, el PSOE podría haber presentado "un proyecto alternativo de presupuestos con decenas o incluso cientos de enmiendas, pero la oposición tiene la obligación de ser rigurosa, constructiva y responsable".

"Nuestro trabajo no es inflar documentos, sino mejorar la gestión pública. Por eso presentamos cuatro enmiendas bien armadas y centradas en problemas reales del territorio, porque lo coherente es seleccionar lo que aporta valor, no utilizar la cantidad como herramienta política", ha lamentado.

Asimismo, ha cargado contra la "falta de sensibilidad" de la portavoz de la Diputación y del conjunto del Ejecutivo de Partido Popular y Vox al "descartar sin diálogo un conjunto de propuestas que buscarían reforzar áreas que preocupan de verdad a los municipios".

"El Gobierno provincial representa una oportunidad perdida para enriquecer un documento presupuestario que debería aspirar a atender con mayor sensibilidad las demandas y dificultades de los ayuntamientos", ha concluido, a la vez que ha mostrado la disposición de su partido para "seguir trabajando en clave de cooperación, responsabilidad y utilidad pública".