El personal es el 'gran gasto' del Presupuesto de Toledo 2026: consume el 31,8 % del total, 37,4 M

El presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Toledo para 2026 ascenderá a 117,4 millones de euros, lo que representa un incremento de 8,3 millones de euros, o un 7,6% más, respecto a las cuentas del ejercicio anterior (2025). Este crecimiento presupuestario implica un aumento equilibrado tanto en gastos como en ingresos, tal como exige la normativa.

Las cuentas han sido presentadas por el Gobierno local de PP y Vox en un contexto de evidente enfriamiento en las relaciones entre los socios, después de que los ediles de la formación de Abascal votasen en contra, y se reafirmasen posteriormente, de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). No obstante, el documento presupuestario avanza al margen de la polémica política.

El incremento presupuestario se sustenta en una mayor previsión de ingresos por diversas vías. Los impuestos directos pasarán de 47,6 millones a 48,1 millones de euros, un alza de medio millón, donde el mayor peso recae en el ligero incremento del 1% previsto para el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Los impuestos indirectos experimentan un notable crecimiento, pasando de 6,9 millones en 2025 a 8,3 millones en 2026, un 18% más. Este aumento se debe a la mayor previsión de ingresos por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que el Gobierno local atribuye a "la mejora de la confianza en la actividad económica, que va a reflejarse en nuevos desarrollos y actuaciones", según la memoria redactada por el Gobierno local y firmada por el alcalde Carlos Velázquez.

También crecen sustancialmente los ingresos por tasas y precios públicos, que ascienden de 25,5 millones a 29,1 millones de euros para el próximo ejercicio, relacionado principalmente con el aumento de la tasa de basuras. Un factor clave de los ingresos es el fuerte impulso en la previsión de la tasa turística, puesta en marcha el pasado mes de marzo.

Mientras que en el presupuesto de 2025 la previsión inicial era de un millón de euros, el Ayuntamiento ya ha recaudado prácticamente dos millones, pero para 2026 la previsión se dispara hasta los cuatro millones de euros, lo que supone un incremento proyectado del 288% respecto a la previsión inicial del año anterior.

Otros ingresos que justifican el crecimiento se derivan de la mayor previsión por autobuses turísticos y los contratos de concesión de tren y autobús turístico que, tras la disolución del Patronato Municipal de Turismo, pasan a formar parte del presupuesto consistorial. También se incluyen 450.000 euros por la expedición de nuevas licencias de taxi.

El personal y otros gastos

En el apartado de gastos, el personal consume el 31,8% del presupuesto, ascendiendo a 37,4 millones de euros, lo que implica un aumento de 1,4 millones, un 3,9% más que en 2025. El informe justifica el alza en la consolidación del 0,5% de subida salarial de 2024, pagado en 2025, y la dotación de nuevos puestos de trabajo.

En materia de personal, el anexo de plantilla incorpora la tasa de reposición de 18 plazas entre funcionarios y personal laboral, con un coste total de 818.795 euros.

Los gastos corrientes ascienden a 50,5 millones de euros, incrementándose un 4,9%, en línea con el aumento ya producido el ejercicio anterior.

Esta dotación obedece, entre otros conceptos, a una mayor previsión presupuestaria para contratos esenciales como ayuda a domicilio, limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines y nuevas licitaciones de contratos de servicios, recogiendo en definitiva el encarecimiento de los servicios y suministros.

Un préstamo de tres millones

Las inversiones reales previstas en el presupuesto 2026 se financiarán en un 33,88 % con recursos ordinarios, un 21,53 % con venta de inmovilizado, un 39,60 % con préstamo financiero y el 4,99 % restante con la contribución de Unespa, para la compra de una autobomba para el parque municipal de bomberos.

La previsión financiera incluye la concertación de una operación de préstamo por importe de tres millones de euros para financiar el nuevo cuartel de la Policía Local, cuya nueva infraestructura costará 2,4 millones, según el documento, y otra serie de inversiones.

"Extremar la prudencia"

El informe de Tesorería asociado al presupuesto garantiza la liquidez suficiente para afrontar puntualmente todas las obligaciones de pago (trabajadores, proveedores, entidades financieras), siempre que las facturas se tramiten dentro de los plazos legales, advirtiendo que, en caso de incumplimiento del periodo medio de pago, será debido a cuestiones relativas a la tramitación de los gastos y no a un problema de liquidez.

No obstante, el informe advierte que el uso intensivo del remanente, con el pago de más de diez millones de euros con cargo al mismo, obliga a la Corporación a "extremar la prudencia" en su posición financiera.

Finalmente, la memoria presupuestaria señala que la elaboración de este presupuesto se ha realizado con la "complejidad añadida" que supone la obligación de consignar un gasto de 10,1 millones de euros por la renovación del convenio del Nudo Norte, firmado por el anterior equipo de gobierno en 2021.