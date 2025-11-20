Vox tumba la ordenanza de la ZBE de Toledo y abre una crisis en el gobierno municipal: más de 4 millones en peligro

La ordenanza de creación y gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Toledo ha decaído este jueves en la Comisión de Transparencia e Interior después de que Vox, socio del PP en el gobierno municipal, haya votado en contra junto a PSOE e Izquierda Unida. El movimiento abre una crisis interna en el Ejecutivo local que encabeza el alcalde Carlos Velázquez (PP) y en el que la vicealcaldesa es Inés Cañizares (Vox).

Este giro se enmarca en la estrategia que Vox está replicando en distintos ayuntamientos de España, donde está bloqueando o desmarcándose de iniciativas relacionadas con las Zonas de Bajas Emisiones.

El proyecto, que debía llegar al Pleno para su aprobación inicial tras el periodo de alegaciones, queda así paralizado en un momento clave. La ordenanza deriva de la Ley de Cambio Climático de 2021, que obliga a ciudades de más de 50.000 habitantes, como Toledo, a implantar una ZBE para mejorar la calidad del aire y reducir emisiones.

Más de 4 millones en peligro

El concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, al ser preguntado por los periodistas, ha admitido sentirse "contrariado" y "asombrado" ante el voto en contra de Vox, que había aprobado el proyecto en Junta de Gobierno. "Me duele que el equipo que forma parte del equipo de Gobierno que apruebe el proyecto, tanto el inicio como la finalización del proyecto de Junta de Gobierno, ahora vote en contra", ha afirmado.

Jiménez subraya el escenario "complicado" que se abre ahora. "Espero que no nos hagan devolver los 3.700.000 euros -más intereses- que nos dieron para la instalación de zonas de bajas emisiones, así como la pérdida de subvenciones de Europa del transporte público", ha alertado. A esta cantidad habría que sumar los 600.000 euros de las ayudas para el transporte público, lo que elevaría la cifra a más de cuatro millones de euros.

El edil ha sostenido que no encuentra explicación al giro de Vox. "No tengo ni idea. Supongo que las presiones de sus votantes", ha indicado. "Sinceramente, personalmente me siento engañado porque todo lo que hemos hecho ha sido con el consenso más absoluto. En Junta de Gobierno aprobamos todos a favor".

Negativa del PSOE

El concejal ha mostrado además su sorpresa con el voto del PSOE. "Me asombra, porque es su propio partido el que está instando a que planteemos esto, que si no vamos a perder bonificaciones en el transporte público y subvenciones europeas", ha asegurado. Y sobre IU ha añadido: "Me esperaba que iba a votar a favor, pero la votó también en contra".

Jiménez defiende que la ordenanza cumple estrictamente la normativa estatal. "No voy a obligar a ningún vehículo, no voy a restringir el tráfico a ningún toledano. Vulneración de derechos no existe porque hay una ley que hay que acatar", ha explicado. "Deben hacer caso a sus votantes, que yo creo que desconocen un poquito la normativa".

Próximos pasos

El edil ha insistido en que el Ayuntamiento actuará ahora siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos. "Se han quedado alucinados también", ha señalado. "Vamos a ver qué consecuencias tenemos y veremos a ver si podemos hacer otro texto normativo diferenciado al que hay actualmente", ha añadido.

Jiménez ha alertado de que el rechazo puede comprometer a la ciudad durante años. "Vamos a dejar una herencia como hemos recibido ciertas herencias y vamos a dejar hipotecada a la ciudad", ha lamentado.

"Allá las conciencias cada uno. Yo la tengo muy tranquila. Se ha trabajado desde el primer momento", ha finalizado.

