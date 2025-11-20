Fuensalida celebra que la Junta "ha rectificado una subvención" para su Centro de Día tras un recurso del Ayuntamiento

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha celebrado la "rectificación" realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en relación con la subvención destinada al mantenimiento del Centro de Día de Fuensalida.

En la resolución provisional emitida inicialmente, según el Ayuntamiento, la Junta aportaba únicamente 5.000 euros de los 60.000 euros necesarios para los gastos de personal y mantenimiento del Centro, "algo que obligaba al Ayuntamiento a aportar prácticamente la totalidad de la financiación".

Ante esta situación, el Gobierno Municipal -recuerda en una nota de prensa- decidió iniciar el procedimiento de reclamación correspondiente, reiterando "la magnífica labor" que se realiza en el Centro de Día en beneficio de los mayores de Fuensalida.

"Este recurso ha sido determinante para que la Junta reconsiderara su postura y haya aumentado la cuantía hasta los 12.000 euros", apuntan desde el consistorio.

De otro lado, el ayuntamiento apunta que "desgraciadamente, el Gobierno regional se ha ratificado en financiar el amplio programa de actividades para mayores con la insuficiente cantidad de 200 euros, lo que obliga al Ayuntamiento a asumir la totalidad del coste para mantener este valorado programa que cuenta con centenares de usuarios, que alcanza los 29.000 euros".

El alcalde ha defendido que las administraciones deben colaborar, independientemente del color político, de manera eficaz para asegurar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.