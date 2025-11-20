Abren el plazo este viernes para optar a los 5 pisos en alquiler del Corral de Don Diego en Toledo: hasta el 19 de diciembre

El Ayuntamiento de Toledo, a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMV), abre este viernes la convocatoria para optar a cinco viviendas de alquiler en el emblemático Corral de Don Diego, ubicado en el Casco Histórico de la ciudad. El concejal de Vivienda y vicepresidente de la EMV ha confirmado que el plazo se inicia este viernes, 21 de noviembre, a las 00:00 horas y se extenderá hasta las 23:59 horas del 19 de diciembre.

El edil ha informado también de la puesta en funcionamiento de la nueva web de la empresa pública, www.emsvtoledo.es, que no estaba operativa en los últimos días y que es esencial para el sorteo de las viviendas. Velasco ha destacado que el nuevo espacio digital está "completamente renovado, buscando acercar los servicios de la entidad a la ciudadanía de manera más ágil, transparente y accesible".

La presentación de solicitudes se podrá realizar tanto de forma telemática a través de esta nueva página web www.emsvtoledo.es, como presencialmente. Para la opción presencial, los interesados deben acudir a las oficinas de la EMV, ubicadas en calle San Ildefonso número 2, en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del día 20 de noviembre de 2025, además de estar disponibles en la página web de la empresa municipal y en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Toledo, de la EMV y de los diferentes centros cívicos del municipio.

Requisitos

Entre los requisitos exigidos a los solicitantes, destacan la necesidad de estar empadronado en el municipio o, en su defecto, disponer de un contrato de trabajo en Toledo desde el día 1 de enero de 2025. Además, es obligatorio dedicar la vivienda a residencia habitual y permanente, disponer de unos ingresos mínimos y máximos con los que hacer frente a la renta de alquiler, y no disponer de vivienda en propiedad.

En palabras de Velasco, es un compromiso de la Corporación Municipal asentar población y dinamizar el Casco Histórico. "Medidas como esta contribuyen a hacer del casco de Toledo un barrio vivo", ha señalado. Por ello, se ha optado por una modalidad de alquiler temporal, ya que posibilita, según el concejal, tanto a familias como a unidades convivenciales, el conocer, integrarse y experimentar la vida en un barrio que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Para finalizar, el edil ha destacado que las viviendas se entregarán sin amueblar, pero equipadas con cocina y electrodomésticos. Todas disponen de equipos de aerotermia con suelo radiante para mejorar la eficiencia energética, y cuentan con un alto nivel de aislamiento tanto térmico como acústico.