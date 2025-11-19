Natos y Waor junto a Recycled J harán vibrar a Toledo en una fecha especial: sortean 20 entradas

Los seguidores de la música rock y metal en Toledo tienen una cita marcada en el calendario: Natos y Waor junto a Recycled J actuarán el próximo 6 de junio de 2026, en el recinto de La Peraleda, en un concierto que promete ser una de las grandes experiencias musicales del año.

La promotora del evento ha confirmado que las entradas estarán a la venta a partir de mañana a las 12:00 horas, y para animar la expectación ha lanzado un sorteo de 20 entradas individuales, activo durante 24 horas.

Para participar, los seguidores deben seguir la cuenta del evento, compartir la publicación en sus stories y mencionar a sus amigos en los comentarios.

La gira Hijos de la Ruina llegará a Toledo con un estilo potente y energético, combinando letras cargadas de crítica social con riffs intensos que han consolidado su popularidad en los últimos años.

Un concierto sin precedentes

"Toledo, prepárate para arder", anuncia la banda, prometiendo un concierto lleno de fuerza y adrenalina.

El grupo, cuyo tema "Bajo Cero" se ha convertido en himno para sus seguidores, promete un directo lleno de fuerza y emoción.

Mezcla explosiva

El dúo madrileño, que lleva más de una década llenando recintos y sumando millones de oyentes, se suma al cartel como uno de los platos fuertes de la noche. Sus directos destacan por su intensidad, su conexión con el público y letras que han marcado a toda una generación.

El artista Recycled J, que ha ido ganando presencia en la escena gracias a su estilo híbrido entre lo urbano, el rock y el indie, completará un line-up que promete variedad, potencia y un espectáculo de larga duración.

Entradas

El evento en La Peraleda promete congregar a cientos de fans, y tanto la banda como la organización animan a los seguidores a conseguir sus entradas cuanto antes.

Además del sorteo, los fans pueden asegurarse su entrada para vivir un concierto que ya se anticipa como uno de los momentos musicales más destacados de 2026 en Toledo.