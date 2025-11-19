La Diputación de Toledo anula un examen de auxiliar administrativo: la próxima prueba será el 10 de diciembre

La Diputación de Toledo ha anulado, por acuerdo unánime del tribunal, un examen de un proceso selectivo actualmente en ejecución, después de que los servicios técnicos hayan detectado posibles incidencias en la cadena de custodia de la documentación vinculada a dicho procedimiento, según ha informado en nota de prensa.

Se trata del examen de auxiliar administrativo de turno libre celebrado este martes por la tarde en la Academia de Infantería de Toledo, según ha podido conocer EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Se ha acordado que la fecha de la próxima prueba sea el 10 de diciembre, informan fuentes de la Diputación a este periódico.

La institución provincial ha considerado necesario detener el proceso de manera preventiva para garantizar que todo el desarrollo de la convocatoria se realice " con las máximas garantías y en estricto cumplimiento de la normativa vigente" en aras de su compromiso con "la transparencia, la legalidad y la igualdad de oportunidades".

Expediente informativo abierto

La Diputación ha acordado la apertura de un expediente informativo para analizar " con detalle el origen de la incidencia y las medidas a adoptar para evitar situaciones similares en el futuro" con el objetivo de esclarecer de forma completa lo ocurrido, indican en nota de prensa.