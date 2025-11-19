Denuncian el "abandono" en la recogida de basura en Talavera de la Reina: el Ayuntamiento lo achaca a varias averías

UGT, CCOO y STAS han denunciado la "grave situación de abandono" que a su juicio sufre el Servicio Municipal de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RRSU) y Recogida Selectiva del Ayuntamiento de Talavera de la Reina por la "falta de gestión, previsión y compromiso" que atribuyen al Gobierno municipal. Todo ello después de que el PSOE también haya denunciado que en los últimos días se está acumulando la basura por recoger en diferentes puntos de la ciudad.

En un comunicado conjunto, los tres sindicatos han apuntado que los administradores han hecho "caso omiso" a las advertencias de los trabajadores hasta llevar al servicio a una "situación límite y de emergencia que afecta tanto a la ciudadanía como a las condiciones laborales del personal municipal".

"El Servicio de Recogida de Basuras Municipal funciona con una plantilla claramente deficiente, siendo imprescindible implantar mecánicos. La escasez de efectivos provoca sobrecargas continuas, retrasos en la prestación del servicio y un deterioro evidente en la calidad de la recogida", han explicado.

De igual modo, apuntan que el número de camiones disponibles es "totalmente insuficiente e insignificante" con respecto al volumen de residuos que genera una ciudad de 85.000 habitantes.

En este sentido, explican que los pocos camiones activos presentan averías frecuentes y un mantenimiento inadecuado. "La falta de inversión provoca numerosas reparaciones que se demoran o no se realizan de forma efectiva", una situación que "pone en riesgo la continuidad del servicio; provoca que el funcionamiento de los vehículos sea efímero; vulnera permanentemente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; y expone la seguridad de los trabajadores".

Las tres centrales sindicales denunciantes afirman que los trabajadores se ven obligados a cubrir rutas que, "incumpliendo la ley de seguridad vial", suponen realizar "paradas en lugares anómalos e irregulares", resultando inseguras por falta de iluminación y condiciones del entorno.

Ante esta situación, exigen al Gobierno municipal un plan urgente de refuerzo de personal; la renovación y reparación inmediata de la flota de camiones; la mejora de las condiciones de seguridad en las rutas del extrarradio; la dotación de personal mecánico en todos los turnos; y la apertura de una mesa de negociación sindical colectiva efectiva que permita abordar estas deficiencias de manera inmediata; o de lo contrario, no descartan "movilizaciones en defensa del servicio público y de los derechos de los trabajadores".

Tres averías simultáneas

El comunicado sindical se ha producido horas después de que la viceportavoz socialista, Flora Bellón, denunciase que existían varios puntos de la ciudad en la que la basura continuaba acumulándose y sin recoger.

La concejal denunciaba que no se había llevado a cabo la recogida de basura en la noche del domingo al lunes en varias calles de los barrios de El Carmen y El Pilar, mientras que este lunes, "la situación se había repetido ya que vecinos no solo de estas zonas, sino también de otros puntos de la ciudad, han vuelto a despertar con los contenedores desbordados".

Por su parte, el concejal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Benedicto García, aducía que las incidencias registradas en los últimos días en el servicio de recogida de residuos en diversas zonas de la ciudad se deben "a la avería simultánea de tres camiones de carga lateral pertenecientes a la flota municipal".

García ha explicado que desde la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos se mantiene un seguimiento continuo de la situación y un contacto permanente con las empresas responsables de la reparación, "con el objetivo de que los vehículos vuelvan a estar operativos en el menor plazo posible".

Mientras tanto, y para evitar la acumulación de residuos, el personal municipal de Recogida y de Limpieza Viaria está realizando retiradas manuales en los puntos donde es necesario, reforzando así la prestación del servicio hasta la completa normalización, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha subrayado que con el fin de mejorar la capacidad operativa de la flota y prevenir situaciones similares en el futuro, el Ayuntamiento incorporará este mismo año seis nuevos camiones de RSU, también conocidos como vehículos de residuos sólidos urbanos, "que permitirán aumentar la eficacia y la fiabilidad del servicio de recogida".

García ha pedido disculpas a todos los talaveranos por las molestias ocasionadas y ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno de seguir trabajando "para mejorar la limpieza y el bienestar de la ciudad".