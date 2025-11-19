El Consorcio de Toledo habilitará cuatro viviendas en dos conventos del Casco Histórico con 260.000 euros

La Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo reunida este miércoles ha aprobado dos licitaciones para la dotación de cuatro pequeñas viviendas en los conventos de Carmelitas Descalzos y la Purísima Concepción (Capuchinas), dos en cada uno, con un presupuesto de obras de 260.000 euros.

El presidente del Consorcio y alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, acompañado del gerente de la Institución, Jesús Corroto, ha destacado que "con estas licitaciones el Casco Histórico de la ciudad da un paso importante en la recuperación de espacios que, con un gran valor patrimonial, ofrecen nuevas oportunidades residenciales, especialmente para nuestros jóvenes".

El proyecto de rehabilitación del edificio junto al convento de Carmelitas Descalzos, conjunto declarado Bien de Interés Cultural (BIC), supone una inversión superior a los 131.000 euros. El plazo de las obras se estima en seis meses.

El alcalde Carlos Velázquez ha presidido la reunión en las instalaciones del Consorcio.

La intervención tiene como finalidad la rehabilitación de la segunda planta del edificio, con la intención de acondicionar el espacio para la obtención de dos viviendas sobre una superficie total construida de 130 metros cuadrados, ha informado el Consorcio en un comunicado.

De su lado, la intervención en el edificio del convento de Capuchinas, catalogado también como BIC, cuenta con un presupuesto cercano a los 130.000 euros. En concreto, la zona sobre la que se va a intervenir es la denominada Casa Sacerdotal, construida a finales del siglo XVI, como antigua vivienda de los capellanes. Fruto de esta intervención se obtendrán dos viviendas de uno y dos dormitorios. El plazo de estas obras se estima en ocho meses.

En ambos casos el objetivo es "realizar las actuaciones necesarias para conseguir habitabilidad y confort, de acuerdo con la normativa vigente, y que además sea compatible con la naturaleza del edificio patrimonial", indican desde el Consorcio.