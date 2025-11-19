Apanas reconocerá a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por dar voz a las personas con discapacidad

Apanas entregará el próximo sábado 22 de noviembre en Toledo una Mención de Honor a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por su "labor de sensibilización de la sociedad dando voz a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo".

El galardón se enmarca en la celebración del XIII Día de la Familia, que coincide este año con el 60 aniversario de la Asociación Provincial de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.

La presidenta ejecutiva del periódico, Esther Esteban, recogerá el premio en nombre de la empresa editora, la dirección y la redacción. El acto tendrá lugar a las 11.00 horas en el Paraninfo de Envases de Cartón del Campus de la Fábrica de Armas de Toledo.

Apanas es una asociación con más de seis décadas de trayectoria. Trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias durante toda la etapa vital. Forma parte de Plena Inclusión Castilla-La Mancha y de la Federación Provincial MARSODETO.

Unas 400 familias —familias, usuarios, profesionales y voluntarios— participarán en la celebración. El objetivo es agradecer los apoyos que han permitido reforzar los 29 centros y servicios que APANAS mantiene en la provincia.

Otros premiados

Además de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la entidad reconocerá a CHUBB European Group, a la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo, al I.E.S. El Greco, a la Fundación Eurocaja Rural y a Margarita Sánchez Fernández.

Apanas destacará también el respaldo institucional recibido en estas seis décadas. Habrá reconocimiento a la Junta de Comunidades, la Diputación de Toledo, el Ayuntamiento de Toledo y a los consistorios de Fuensalida, Calera y Chozas, Sevilleja de la Jara, Olías del Rey y Yuncos.

Durante el acto se homenajeará a cinco personas con discapacidad intelectual por su veteranía en la asociación y a trabajadores y voluntarios que cumplen 20 años vinculados a la entidad.

Apanas presta apoyo a más de 500 personas gracias a un equipo de 142 profesionales. Su red incluye Atención Temprana, recursos infanto-juveniles, centros ocupacionales, viviendas con apoyo, servicios de capacitación, centro de día, residencia, ocio y club deportivo.