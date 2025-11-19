El alcalde de Toledo coloca la primera piedra del centro de mayores de Buenavista para dar servicio a 2.500 usuarios

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez y varios concejales de la Corporación Municipal han asistido este miércoles al acto de colocación de la primera piedra del centro de mayores de Buenavista, acompañados por técnicos del proyecto, representantes de la Asociación de Vecinos ‘La Ronda de Buenavista’ y decenas de vecinos del barrio.

Esta segunda fase de la obra, adjudicada a la empresa Peralte S.A. por un importe de 959.530 euros, tiene un plazo de ejecución de ocho meses, por lo que estará terminada en el segundo semestre de 2026.

Durante su intervención, Velázquez ha asegurado que es un día importante para Buenavista, “porque después de 18 años, por fin comienzan las obras de este centro de mayores que es el símbolo de una promesa pendiente y de una promesa incumplida con el barrio”.

El regidor ha recordado que hace unos años “se puso un cartel, que se quitó y se volvió a poner”, tratando de justificar que no se hacía una obra que estaba comprometida por el anterior Gobierno local liderado por la socialista Milagros Tolón. Por ello, el alcalde ha asegurado que entiende que los residentes "no se lo creyeran incluso cuando habíamos comenzado la primera fase”.

Además, ha destacado que el proyecto se ha elaborado en colaboración con los vecinos. “Dudo mucho que exista un espacio construido en la ciudad, que haya contado con tanta participación ciudadana” de los futuros usuarios, ha señalado Velázquez.

Por su parte, el presidente de la asociación vecinal, José Luis Gómez, ha agradecido al Ayuntamiento y al alcalde haber llegado al día de la colocación de la primera piedra de un centro “tan deseado en nuestro barrio y que llevábamos reclamando 18 años”.

En este sentido, ha recordado que Buenavista es el segundo barrio de Toledo con más personas mayores, concretamente 3.200 vecinos superan los 65 años. “Nuestro barrio acaba de cumplir 50 años y las personas que vinieron aquí inicialmente y que eran jóvenes, ahora somos abuelos y necesitamos un sitio para reunirnos, trabajar y dejar de lado la soledad no deseada”, ha señalado Gómez.

Según ha explicado el arquitecto de la obra, Mauro García, la infraestructura tendrá una superficie construida de 550 metros cuadrados, divididos funcionalmente en tres; una zona de cafetería y talleres que se puede ampliar o convertirse en sala unitaria; una zona de recepción y una zona de servicios para podología, peluquería y sala de lectura, y, por último, un área polivalente para diferentes usos.

Además, la dotación se construirá en una planta y podrá albergar hasta 2.500 usuarios.