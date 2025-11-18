Acaba atascado en un sembrado de Toledo cuando iba a celebrar su cumpleaños en Luz del Tajo: rescatado por los bomberos

Imagínense que se dirigen a un centro comercial a celebrar su cumpleaños y terminan en mitad de ninguna parte con su vehículo atascado en el barro. Esto es lo que ha ocurrido al conductor de un turismo en Toledo al que el GPS le jugó una mala pasada cuando iba a su propia fiesta de cumpleaños en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo.

Al parecer, el sistema de navegación confundió al conductor en el momento de aproximarse a esta superficie comercial situada en el barrio del Polígono y terminó desviándose hacia la zona del matadero municipal, justamente en el lado contrario de la TO-23. Allí, el coche quedó embarrancado en un terreno agrícola cuya superficie se encontraba mojada por la lluvia caída en los últimos días.

Con la noche caída y sin posibilidad de rescatar el coche por sus propios medios, el afectado no tuvo más remedio que llamar a los bomberos del parque municipal que se desplazaron hasta el lugar para socorrerlo.

Los propios bomberos han informado de esta situación en las redes sociales y han confirmado que pudieron devolver el vehículo a terreno firme y el suceso se saldó sin más consecuencias que un "susto".

Malas pasadas

No es la primera vez que el GPS ha confundido a un conductor provocando incidencias incluso más graves que esta en la capital. Hace varios años, un turismo se quedó atascado en las escaleras del Arco de la Sangre -las que unen la plaza de Zocodover con la calle Cervantes- por una indicación errónea que le dirigió a esta zona peatonal y en mayo de 2024 un tráiler articulado cargado de ganado quedó atascado frente al Museo del Greco, dentro del Casco Histórico.

En este caso, el fallo no solo se puede achacar al sistema de navegación, ya que el chófer del vehículo pesado introdujo por error la iglesia de San Bartolomé como destino final cuando en realidad se dirigía a San Bartolomé de las Abiertas, un municipio de la provincia situado en la comarca de Talavera de la Reina.