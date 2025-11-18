Un distribuidor oficial de Apple en España llegará al centro comercial Luz del Tajo de Toledo

El centro comercial Luz del Tajo de la ciudad de Toledo sigue ampliando su oferta con nuevas incorporaciones. Tras la llegada de Mango, Cortefiel y Mr.Blue, un distribuidor oficial de productos Apple en España abrirá sus puertas en el complejo toledano en las próximas semanas.

Se trata de Rossellimac, que cuenta con más de 200 empleados y 25 tiendas físicas repartidas por toda España, una de ellas en Ciudad Real. Fue el primer establecimiento que contó con el estatus de Apple Premium Partner y se definen como espacios donde descubrir el ecosistema de la manzana mordida de la mano de sus especialistas.

Ofrecen planes de financiación para que disfrutes de los últimos modelos de iPhone, Mac, iPad o Apple Watch, así como reacondicionamiento de dispositivos. Los clientes de Rossellimac también pueden participar en talleres de formación o asesoramiento profesional.

Exterior de una tienda Rossellimac.

Helder Fabio Ferreira, director de Luz del Tajo, destaca que estas novedades "forman parte del compromiso del centro con la renovación continua, la mejora de la experiencia de visita y la adaptación a las nuevas tendencias de consumo".

Con esta nueva incorporación, Luz del Tajo consolida su posición como referente comercial y de ocio en Castilla-La Mancha, sumando a su oferta tecnológica una marca de prestigio internacional. La llegada de Rossellimac coincide con otras importantes aperturas, como las de Mango Teen, Cortefiel o Santa Gloria, que han fortalecido la variedad y el atractivo del centro.