Toledo centrará el programa de actividades para el 25-N en las mujeres con discapacidad

El Ayuntamiento de Toledo centrará en las mujeres con discapacidad su programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, porque "sufren una doble discriminación".

Así lo ha anunciado la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, en la presentación de las 24 actividades que se van a suceder desde este lunes y hasta mediados de diciembre.

Illescas ha defendido la necesidad de "visibilizar las formas de violencia física, sexual, psicológica, digital, económica y obstétrica que sufren muchas mujeres". Y ha argumentado que "la concienciación, la educación y la sensibilización deben incluir a toda la ciudadanía para avanzar en la eliminación de la violencia de género".

El programa incluye conferencias, talleres, proyecciones y otras propuestas culturales, como el 'Flamenco Violeta' el 23 de noviembre o los 'Lienzos de pintura espontánea' en Zocodover el 26.

El acto institucional será el 25 por la tarde con la lectura del manifiesto en el Corral de Don Diego y una marcha simbólica hasta la Plaza del Ayuntamiento. Asimismo, en el propio Corral el Plan Corresponsables va a organizar un mural colaborativo para que los menores plasmen mensajes contra la violencia hacia las mujeres.

Otras actividades incluidas son los tres talleres de prevención dirigidos a personas con discapacidad intelectual a cargo de Apanas o los talleres de autodefensa dirigidos a mujeres jóvenes en colaboración con la Policía Local.

La balconada del Ayuntamiento lucirá un lazo blanco y se iluminarán diversos edificios municipales entre el 24 y el 28 de noviembre.