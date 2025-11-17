Carmen Mola, entre los autores de la séptima edición del festival de novela negra Mazapanoir en Toledo

Del 24 al 28 de noviembre, la ciudad de Toledo acogerá una nueva edición del festival de novela negra Mazapanoir, que en esta séptima convocatoria apuesta por la diversidad, la inclusión y la perspectiva de género bajo el lema 'Otras miradas'.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar en la casa de San Telesforo—patrocinador histórico del festival—, en un acto en el que participaron la directora de la Biblioteca de Castilla‑La Mancha, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo y representantes de la organización.

El origen del festival ha sido señalado de modo anecdótico: una conversación entre dos amigos—uno aficionado a la novela negra y otro al mazapán— en torno a la ciudad de Toledo, que acabó inspirando esta cita literaria.

Presentación Mazapanoir Toledo.

La Biblioteca de Castilla-La Mancha será, un año más, la sede única de todas las sesiones, que se celebrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas en ese mismo escenario.

Oferta cultural

Los organizadores reiteraron su satisfacción por ver cómo el festival ha calado profundamente en la oferta cultural de la ciudad, y han destacado que esta edición quiere ir más allá del género puro.

"El lema resume perfectamente lo que hoy necesita el género: abrirse a otras miradas", ha señalado la directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. "No solo transforma la novela negra, también la forma que tenemos de leerla".

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha subrayado el valor de Mazapanoir dentro del panorama cultural de Toledo. "Se ha hecho un hueco en nuestra vida cultural y en la de toda Castilla-La Mancha", ha afirmado. "Promueve la lectura, pero también el pensamiento crítico, tan necesario para entender nuestro entorno".

Programación

Todas las actividades tendrán lugar entre las 19:00 y las 21:00 horas en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. La inauguración, el día 24 de noviembre, contará con Mabel Lozano, que presentará su obra Ava, premiada con las Letras Del Mediterráneo 2025, acompañada por la periodista Francisca Bravo Miranda, además de la proyección del cortometraje Ava.

El 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, participarán la jueza María Cristina García Carballo, Prado G. Velázquez y moderará la escritora Mayte González.

Semana cultural

El escritor y guionista Santiago Díaz Cortés conversará el 26 de noviembre con la reconocida especialista en novela negra Charo González Herrara.

El jueves 27 de noviembre se reunirán diferentes maestros del thriler con matices históricos con Jorge Díaz Cortés y Agustín Martínez donde moderará Nerea Tello.

La clausura reunirá a David Llorente Oller y Paco Gómez Escribano, con la moderación de José Ramón Gómez Cabezas. "Seguro que quien venga este año, repetirá", ha asegurado la directora de la Biblioteca. "Es un festival que se disfruta: es encuentro, diálogo y literatura".