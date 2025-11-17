Feijóo y Velázquez, dos 'líderes' unidos por la CEOE: "Toledo había perdido la ambición y ahora somos referente"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado este lunes en la sesión de apertura del V Curso de Liderazgo Público en el campus de la CEOE en Madrid. Un evento en el que ha compartido mesa con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. También han intervenido Chus Escobar, socia responsable del sector público y de Financial Accounting Advisory Services en EY España, e Iñaki Ortega, director del curso y moderador del acto.

Velázquez ha puesto en valor los proyectos que han convertido a Toledo en un ejemplo para otras ciudades. "Toledo había perdido la ambición y hemos conseguido ser referente poniendo en marcha políticas de liderazgo como la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC)", ha afirmado.

El regidor toledano también ha destacado la labor pionera de la ciudad en la regulación de los flujos turísticos y en la revitalización del casco histórico con iniciativas como Toledo Emerge, que ha impulsado la recuperación de edificios abandonados.

Como antiguo alumno y a preguntas de Iñaki Ortega, el alcalde ha señalado que su participación en la III promoción del curso le sirvió para consolidar su capacidad de tomar decisiones complicadas. "Me ayudó a afianzar la valentía a la hora de afrontar situaciones difíciles que nos han hecho pioneros en diferentes iniciativas", ha asegurado.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido las palabras que le ha dedicado Velázquez y ha bromeado de manera anecdótica que "Toledo debería ser la capital de España, como ciudad imperial que es".

Los participantes en la sesión inaugural.

La sesión se ha celebrado en el auditorio de la sede de la CEOE en Madrid, y ha contado también con la presencia de Tania Sánchez, José Antonio Monago, Fátima Báñez, Íñigo de la Serna y Cándido Méndez, entre otros representantes de la política y la patronal.