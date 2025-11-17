Una conocida cadena de supermercados invertirá 1,8 millones de euros en su nueva tienda en Talavera de la Reina

La cadena de supermercados Ahorramas reforzará su implantación en Talavera de la Reina con la construcción de un nuevo establecimiento en la Avenida de Portugal, un proyecto que supondrá una inversión cercana a los 1,84 millones de euros. Este será el cuarto supermercado de esta cadena en la ciudad.

Así lo ha avanzado este lunes el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, tras la reunión de la Junta de Gobierno Local.

El órgano municipal ha aprobado la licencia de obra mayor para levantar un edificio de nueva planta destinado a supermercado y zona de aparcamiento, así como la licencia de apertura para la actividad comercial correspondiente al epígrafe 647.4 del IAE. El nuevo establecimiento se ubicará en los números 44 y 46 de la citada avenida.

García-Barroso ha destacado que el proyecto presentado por Ahorramas contempla una ejecución material por valor de 1.841.827,81 euros, una cifra que refleja —según ha señalado— "la apuesta de la firma por seguir creciendo en la ciudad y generar actividad económica".

Nuevos contenedores para la ciudad

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha aprobado también la adjudicación del contrato para el suministro de 400 contenedores de residuos de carga lateral destinados a la fracción resto.

El contrato, valorado en 436.023,50 euros IVA incluido, ha sido adjudicado a la empresa Contenur S.L., que ofrecerá además un año de garantía.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta adquisición permitirá renovar parte del parque de contenedores y mejorar el sistema de recogida de residuos en varios barrios de la ciudad.

Bases del IX Certamen Local de Belenes

Por la vía de urgencia, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a las bases del IX Certamen Local de Belenes, con el objetivo de "impulsar la sensibilidad de los escolares, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, empresas y particulares" de cara a la Navidad.

El certamen permitirá participar tanto con belenes tradicionales como con propuestas más innovadoras, elaboradas con materiales reciclados.

Imaginación y desarrollo

Las inscripciones podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia hasta el 30 de noviembre de 2025.

"Queremos fomentar la imaginación y el desarrollo artístico", ha destacado García-Barroso, animando a los vecinos a participar en una actividad navideña "ya consolidada en la ciudad".