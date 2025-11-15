El PSOE de Toledo insta desde su Comité Provincial al Congreso a aprobar el Estatuto "con el mayor respaldo posible"

El PSOE de la provincia de Toledo ha celebrado este sábado su Comité Provincial en el Hotel Beatriz de Toledo. Un acto en el que ha mostrado su "firme apoyo" a la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Los socialistas han asegurado que se trata de "una actualización normativa que responde a los retos actuales de la región, fortalece los derechos de la ciudadanía y consolida el modelo de progreso impulsado durante más de cuatro décadas de autogobierno".

Por ello, el órgano ha pedido al ámbito político estatal a "aprobar la reforma del nuevo Estatuto con el mayor respaldo posible", después de que el Congreso diera luz verde a la toma en consideración el pasado martes.

El vicesecretario general de Política Municipal, Francisco Rodríguez, ha subrayado que "Castilla-La Mancha y los municipios de Toledo merecen un Estatuto a la altura de su desarrollo, su realidad social y de la ambición colectiva con la que miramos al futuro".

"El texto blinda derechos, amplía garantías y consolida una región cohesionada y con igualdad de oportunidades viva donde viva cada persona", ha indicado.

Por otro lado, ha puesto en valor que la reforma incorpore avances clave para la región y la provincia, como el refuerzo de los derechos sociales y de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Además de garantizar la protección de menores, mayores y personas con discapacidad, también vela por el acceso equitativo a los servicios públicos en todo el territorio, con especial atención al medio rural.

Asimismo, el texto reconoce "el derecho al agua, con un enfoque de uso preferente para consumo humano y desarrollo económico, social y agrícola. E incluye nuevas competencias en inteligencia artificial, derechos digitales y sostenibilidad ambiental, así como la ampliación de la representación parlamentaria, "garantizando una democracia más plural, participativa y adaptada a la realidad del siglo XXI".

"Sentir castellanomanchego"

Para el Comité Provincial, un amplio apoyo nacional a la reforma del Estatuto "reflejaría el sentir mayoritario de la ciudadanía castellanomanchega, comprometida con un modelo de región que avance en derechos, cohesión territorial y modernización institucional".

Además, han puesto el foco en la apuesta del texto por una financiación autonómica justa y suficiente, adecuada a la dispersión territorial, el envejecimiento poblacional y el coste efectivo de los servicios públicos.

Por último, ha subrayado el consenso alcanzado en torno a la reforma, con un Estatuto que "es fruto del acuerdo y del trabajo serio, la voz de una región madura que quiere seguir avanzando en derechos, servicios públicos y oportunidades para todos y todas".

Agua en la región

Para terminar, ha transmitido el apoyo de los y las socialistas de la provincia de Toledo a la defensa del agua para la región.

"No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos que nadie. Por eso apoyamos rotundamente que Emiliano García-Page haya incluido en la reforma del Estatuto de Autonomía el blindaje de los derechos en materia de agua de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.