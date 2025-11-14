Cedillo desvela el nombre que tendrá la futura Unidad de Paliativos de la Residencia San José en Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha inaugurado este miércoles en el Centro Cultural San Clemente la 'Jornada de Formación Básica en Cuidados Paliativos: Enfoque integral del paciente al final de la vida'.

Esta serie de actividades están dirigidas al personal sanitario de las administraciones locales y, especialmente, al de la Residencia Social Asistida (RSA) San José, donde próximamente se pondrá en marcha la primera unidad de cuidados paliativos en un centro sociosanitario de Castilla-La Mancha.

Durante la apertura, Cedillo ha anunciado que este nuevo recurso llevará el nombre de 'Unidad San José de Cuidados Paliativos', subrayando que su creación "representa un paso decisivo hacia una atención más humana, integral y cercana".

Cedillo Jornadas de Cuidados Paliativos. Diputación de Toledo

La presidenta ha destacado además el carácter interdisciplinar de la jornada, que reúne a médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares y personal de apoyo.

Cuidados esenciales

Cedillo ha recordado que los cuidados paliativos "son esenciales en los últimos momentos de la vida del paciente", y ha puesto el foco en la importancia de atender también a sus familias, "que atraviesan un trance muy doloroso y necesitan acompañamiento profesional, espiritual y psicológico".

Asimismo, ha agradecido el compromiso de todas las personas que participan en esta formación, que representa "un granito de arena más" en el camino hacia la puesta en marcha de la nueva unidad.

Refuerzo humano

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha resaltado la necesidad de valorar el trabajo que realizan los profesionales sociosanitarios.

"Cuando interiorizamos que nuestra labor es relevante, se desarrolla mucho mejor", ha afirmado, reiterando el compromiso del Gobierno provincial para convertir la RSA San José en un referente en Castilla-La Mancha, tanto por la mejora de sus infraestructuras como por el refuerzo del aspecto humano.

Proyecto

El proyecto de la nueva Unidad San José de Cuidados Paliativos contará con una inversión superior a 300.000 euros y se encuentra ya en una fase avanzada.

El espacio dispondrá de 14 habitaciones individuales con baño privado, además de una sala para familiares, espacios de trabajo profesional y un jardín interior diseñado para favorecer el bienestar y la tranquilidad de pacientes y allegados.