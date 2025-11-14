El conjunto infantil Pica Pica actuará en Toledo por Navidad: serán el martes 23 de diciembre y en dos pases

El grupo infantil Pica Pica actuará en Toledo el próximo 23 de diciembre, en dos pases, dentro de la programación navideña organizada por el Ayuntamiento.

Así consta en el anuncio de adjudicación publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se detalla que el concierto tendrá lugar en el Pabellón Deportivo Javier Lozano.

La Junta de Gobierno local ha adjudicado este contrato a la empresa Promociones Musicales Get In, S.L., por un importe de 18.000 euros —21.780 euros con impuestos—, al cumplir las cláusulas del pliego. El procedimiento se ha tramitado como negociado sin publicidad por razones de exclusividad.

Pica Pica, formado por Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro, es uno de los grupos infantiles más conocidos del país y cuenta con una amplia trayectoria en España y Latinoamérica. Hace dos años, también por Navidad, ya actuaron con gran éxito en el Palacio de Congresos El Greco.

El pasado año, en el mismo pabellón y también con doble pase, actuó el conjunto infantil Cantajuego. La entrada fue gratuita mediante invitación. ¿Será igual este año? Habrá que esperar a que el Ayuntamiento presente la programación completa de la Navidad 2025/2026, pero previsiblemente se repetirá la misma fórmula.

Mientras tanto, Toledo se prepara para el esperado encendido del alumbrado navideño, que tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre a las 18:30 horas en la plaza de Zocodover.

Se extenderá hasta el 8 de enero de 2026. El horario será de 18:00 a 00:00 horas.