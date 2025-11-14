El brunch secreto en Toledo que solo admite 40 personas y se celebra días concretos: "Todo casero y creativo"

Toledo esconde un secreto gastronómico que circula de boca en boca y en voz baja entre amigos: un brunch "100% vegetal, casero y creativo" que solo unos pocos privilegiados (40 plazas) pueden degustar en fechas contadas cada mes que se agotan al poco de anunciarse.

Naturalmente Italian Coffee, junto al emblemático monasterio de San Juan de los Reyes, ofrece una propuesta que fusiona la creatividad y el ambiente familiar. No se definen como una cafetería vegana al uso, sino como un punto de encuentro para quienes buscan opciones sostenibles, frescas y elaboradas al momento, en un ambiente donde "todo es casero y creativo".

Sus croissants rellenos de queso vegano, arepas, burritos, focaccias, hummus, cafés de especialidad y dulces artesanos como el tiramisú han cautivado a los comensales que muchos ya se han convertido en habituales. Detrás de este exitoso proyecto está Vicky, que junto a su equipo pone mimo en cada detalle, desde la vajilla compostable hasta los cubiertos.

El proceso para conseguir mesa es similar al de un selecto club social o cultural. No hay reservas telefónicas ni formularios web, los interesados deben contactar por WhatsApp y esperar la confirmación de la plaza. El tercer y último paso es abonar el 50 por ciento del precio total por Bizum para asegurar tu sitio.

Es importante reseñar que tal y como destacan en sus perfiles de redes sociales "tendrán prioridad quienes ya están en nuestra lista de difusión de WhatsApp" y que "se respeta el orden de llegada de mensajes y pagos".

Más fotos del brunch de Naturalmente Italian Coffee & Bakery.

El precio ronda los 26-28 euros por persona e incluye dulce, salado y bebida en un entorno histórico y acogedor. La popularidad de este lugar refleja el auge del brunch en España, que según el reciente estudio de Delectatech ha crecido un 40% en 2025 frente a 2023.

Además, este análisis esgrime que el ticket medio nacional para estas experiencias ronda los 27,92 euros y que la mayoría de consumidores de este servicio gastronómico son internacionales. De manera que el brunch de Naturalmente Italian Coffe se sitúa en esa cifra media.

Este desayuno tardío es una combinación de las dos primeras comidas del día y su origen se remonta a la Inglaterra del siglo XIX. La alta sociedad británica popularizó el brunch que pronto emigró a Estados Unidos y de ahí a Europa y España. En nuestro país, fueron turistas y expatriados quienes lo introdujeron hasta que los hoteles y cafeterías lo hicieron propio.

La experiencia va más allá de la comida, puedes pedir que te preparen lo que sobre para llevar. Las dos restantes de este mes de noviembre (viernes 14 y domingo 16 de noviembre) ya están 'sold out'. Muchos de los asistentes tienen claro que Naturalmente Italian Coffee "no se parece a ningún otro brunch ni en Toledo ni en Madrid".

Si quieres probar una de las propuestas más originales de la capital de Castilla-La Mancha que aúna lo vegetal, la artesanía y el trato cercano, sé rápido porque las plazas vuelan al igual que la comida.