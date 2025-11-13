Toledo se expone en Málaga como ejemplo de rehabilitación de edificios en línea con la Nueva Bahaus Europea

El gerente del Consorcio de la Ciudad de Toledo, Jesús Corroto, ha participado en Málaga en la XXI edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SIMED), en la Mesa de los Premios de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS 2025).

Dentro de este foro --que supone el III Encuentro Internacional sobre la vivienda protegida, social y asequible-- Jesús Corroto ha expuesto el modelo de regeneración urbana del Corral de Don Diego, como "ejemplo nacional e internacional de espacios creados en línea con la Nueva Bahaus Europea, que sitúa, una vez más, a la ciudad de Toledo a la vanguardia en la recuperación de espacios abandonados para convertirlos en ejes estratégicos que integran patrimonio, vivienda y espacio público".

Durante su intervención, el gerente del Consorcio --en representación de las cuatro Administraciones del Estado-- ha destacado que "estos reconocimientos colocan a Toledo en el mapa internacional de la gestión urbana bella, sostenible e inclusiva, garantizando progreso y futuro en un entorno cargado de valor patrimonial en sus calles y edificios como es el Casco Histórico de la ciudad".

Se trata de inmuebles de diferente naturaleza, calidad patrimonial y estado de conservación que han sido resueltos con un mismo criterio arquitectónico, basado en la recuperación de materiales tradicionales, como la madera y el ladrillo; y en la contemporaneidad del diseño, "dando vida a los criterios de la nueva Bahaus Europea en cuanto a Sostenibilidad, Belleza e Inclusión como ejes del desarrollo y el progreso en la Ciudad de Toledo".