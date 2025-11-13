El Gobierno de Talavera de la Reina pide explicaciones al PSOE sobre el concejal socialista que "ocupa" una vivienda

El concejal de Urbanismo de Talavera de la Reina, Benedicto García, ha pedido al PSOE de la ciudad y de Castilla-La Mancha que den explicaciones ante las informaciones de que "un concejal socialista y su familia ocupan desde hace más de siete años una vivienda de 500 metros cuadrados".

Según García, "de probarse estos hechos, serían muy graves". "Ocupar una vivienda es ilegal y tanto el edil como el partido deben dar explicaciones al respecto", ha asegurado.

Asimismo, mostrado su posición y la del equipo de Gobierno "radicalmente en contra" de la ocupación ilegal. "Las personas que ocupan un domicilio deberán responder ante las instancias competentes", ha sentenciado.

El concejal pide 36.000 euros

Según ha publicado el medio de comunicación OKDIARIO, el edil socialista R. G. F. y su familia ocupan una propiedad del barrio de San Jerónimo al menos desde noviembre de 2018. En esta fecha, la sociedad Coral Homes SLU adquirió el pleno dominio de este inmueble a través de Caixa Bank.

Esta sociedad fue la vendedora el pasado mes de octubre del inmueble a unos particulares. En la escritura de compraventa aparece que la parte vendedora "no dispone de la posesión física de la finca objeto de la presente transmisión por encontrarse ocupada en precario, sin título alguno que, según su leal saber y entender, justifique o legitime dicha ocupación".

La parte compradora envió al concejal y su familia un burofax para que desalojen el inmueble, pero no se han marchado. En él, los nuevos propietarios advierten que comenzarán "acciones legales, incluyendo un procedimiento de desahucio por vía judicial, con los consiguientes costes y perjuicios".

Este mismo jueves, la nueva propietaria ha asegurado en el programa de televisión de Cuatro 'En Boca de Todos' que el concejal le ha pedido 36.000 euros como condición para abandonar la vivienda.