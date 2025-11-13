Una empresa de Madrid planea construir una planta de hidrógeno renovable de 101 hectáreas en Toledo: ubicación

Imagen creada con IA de cómo sería esta planta de hidrógeno en Toledo.

La Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha ha publicado este jueves en el Diario Oficial de la región (DOCM) el anuncio por el que se abre el periodo de información pública para la autorización ambiental de la planta de producción de hidrógeno renovable 'H2FV Toledo'.

Este innovador proyecto promovido por la empresa madrileña de energía renovable, Cyopsa Renovables 2, ocupará 101 hectáreas a las afueras del polígono industrial de la capital regional. Concretamente, las instalaciones se ubicarán en "la parcela 1 del polígono 33, parcela 8 del polígono 29 y parcela 5 del polígono 29, todas en el término municipal de Toledo", recoge el anuncio.

'H2FV Toledo' contará con una planta solar fotovoltaica y otra de electrólisis dividida en cinco áreas valladas para generar hidrógeno verde mediante el proceso de electrólisis de agua y permitiendo su almacenamiento y distribución sostenible. El acceso se plantea a través de la carretera CM-4006, aprovechando tanto caminos existentes como nuevas vías internas.

Parcelas donde se ubicará el proyecto 'H2FV Toledo'.

Las placas solares serán la única fuente de energía de esta planta de hidrógeno, puesto que contará con una producción de energía renovable de hasta 138.016 MWh/año, apoyada por batería Li-ion para garantizar el suministro en caso de emergencia.

Prevén consumir hasta 37.899 m³/año de agua bruta que será suministrada mediante 947 camiones con el fin de producir 20.207 m³/año de agua desmineralizada y a su vez generar ese hidrógeno sostenible.

Cualquier interesado podrá consultar el expediente de autorización ambiental y presentar alegaciones desde este viernes y durante un periodo de 30 días. 'H2FV Toledo' posiciona a la ciudad imperial y a Castilla-La Mancha como referentes pioneros en el despliegue del hidrógeno verde en España.

La región sigue impulsando iniciativas como el complejo de Iberdrola en Puertollano - primera planta de hidrógeno verde en Europa y la puesta en marcha de la Hoja de Ruta Regional del Hidrógeno, que movilizará miles de millones de euros y creará cientos de empleos.

En palabras recogidas en varios reportajes del diario, Castilla-La Mancha “busca en Bruselas líneas de colaboración en proyectos de hidrógeno verde” y se está convirtiendo en polo europeo de inversión, empleo y tecnología limpia.