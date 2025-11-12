La comisaría móvil de Policía Local ya opera en Toledo: "Recorrerá todos los barrios y es una ventana a la seguridad"

El alcalde Carlos Velázquez y la vicealcaldesa Inés Cañizares, en las nuevas dependencias móviles. Javier Longobardo

La furgoneta que funcionará como comisaría móvil itinerante de denuncias y atención ciudadana de la Policía Local de Toledo ya está operativa. Ha iniciado su actividad y recorrerá todos los barrios de la ciudad para acercar este servicio público a los vecinos.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha presentado la propuesta este miércoles junto a la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, Inés Cañizares.

Además de la nueva furgoneta, también se presentaron el nuevo vehículo de atestados, que renueva un modelo de mayor antigüedad, y otro adaptado para la Unidad Canina, cuyos perros policía han acompañado al primer edil.

El primer edil saluda a los perros policía de la Unidad Canina de Toledo. Javier Longobardo

También han presentado la nueva furgoneta de atestados. Javier Longobardo

La nueva furgoneta actuará como 'policía de los barrios', comisaría itinerante y "ventana abierta a la seguridad". Velázquez ha subrayado que "la seguridad se construye desde la proximidad, desde la escucha y desde la presencia en la calle”.

El regidor ha destacado que esta actuación supone “el cumplimiento de un compromiso electoral y un paso más en la construcción de una policía cercana, moderna y adaptada a las necesidades reales de los vecinos”.

El jefe de la Policía Local, José Luis Martín Mora, ha explicado que este servicio “pretende ser una oficina móvil y, al mismo tiempo, una policía de barrio”, con la misión de “acercarse más a los ciudadanos y ofrecerles un canal directo de comunicación y confianza”.

Aumento de plantilla

El alcalde ha anunciado que el presupuesto municipal de 2026 incluirá el aumento de plantilla y la culminación de las nuevas dependencias policiales, cuya construcción supondrá “un antes y un después” en el servicio público de seguridad.

Fotografía de familia con los agentes policiales participantes en la presentación. Javier Longobardo

Ha recordado que este miércoles también se ha iniciado la formación de los agentes en el convenio Viogen, dentro del programa de actualización y capacitación continua de la Policía Local.

Para concluir, el primer edil ha afirmado que "tenemos una Policía Local envidiada y envidiable en toda Castilla-La Mancha y en España".