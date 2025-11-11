Una nueva batalla de órganos en la Catedral de Toledo recreará este sábado el 'Diluvio Universal'

El próximo sábado 15 de noviembre a las 20:00 horas, la Catedral de Toledo acogerá el segundo concierto de la XII edición del Festival de Música El Greco, dedicado a 'El Diluvio Universal', una cita que promete sumergir al público en un espectáculo musical sin precedentes.

Cuatro destacados organistas —Baptiste-Florian Marle Ouvrard, Samuel Liégeon, Rui Soares y Juan José Montero— protagonizarán una auténtica batalla de órganos, improvisando para recrear la tempestad y la calma del Diluvio tal y como se describe en el libro del Génesis.

La narrativa bíblica cobra vida a través de la música: el castigo divino, la destrucción de ciudades y montañas, y la supervivencia de Noé en su arca, portadora de la semilla de una nueva humanidad, culminando en el arcoíris como símbolo de pacto y esperanza.

Batalla de órganos. Real Fundación de Toledo

El programa también incluye obras de Pedro Araujo, Antonio Soler, Juan Cabanilles, Louis Claude D’Aquin y Georg Friedrich Haendel, interpretadas en los distintos órganos de la catedral: el gran órgano del Emperador que corona la puerta de los Leones, los órganos de Berdalonga y Echevarría en el coro, el órgano del Sagrario, un clave y los tres realejos, instrumentos históricos empleados en la procesión del Corpus toledano.

Sesión didáctica

A las 19:00 horas, se celebrará en la sala capitular de verano de la catedral la sesión didáctica 'Hablamos del concierto', a cargo del musicólogo y violagambista Carlos Martínez Gil.

Esta charla permitirá al público conocer en detalle el programa y enriquecer la experiencia musical. La entrada al concierto incluye acceso gratuito a la sesión, hasta completar aforo.

Entradas

Las entradas aún están disponibles en la web www.musicagreco.com, en las oficinas de la Real Fundación de Toledo (de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 h) y el mismo día del concierto desde las 18:30 h en la sala capitular de verano de la catedral. Los precios oscilan entre 20 y 40 euros.

El Festival de Música El Greco en Toledo está organizado por la Real Fundación de Toledo, con la participación del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Catedral Primada.