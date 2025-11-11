El Ayuntamiento de Toledo investiga un posible delito de maltrato animal de la gestora de las colonias de gatos

Imagen de recurso, tomada en el año 2024, de una de las colonias felinas en la ciudad de Toledo. Javier Longobardo

El Ayuntamiento de Toledo investiga un posible delito de maltrato animal por parte de la concesionaria del servicio de control de colonias de gatos de la ciudad, la protectora Progatos, tras detectar entre "60 y 70" felinos en condiciones lamentables de salubridad, en jaulas diminutas, gatos muertos y pésimas condiciones en el refugio ubicado en la calle Jarama del Polígono Industrial.

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano, ha confirmado la situación y ha indicado que ya se ha intervenido para la limpieza de las gateras y los espacios afectados, además de proteger a los animales.

Indica que el Gobierno local baraja rescindir el contrato con la concesionaria y ha abierto un expediente para conocer todos los detalles de lo ocurrido y depurar responsabilidades.

Lozano explica que "agentes de la Policía Nacional y un veterinario" se personaron el pasado viernes "para verificar el estado de ese espacio destinado a los gatos".

Lozano explica que el Ayuntamiento tiene una concesión administrativa y que hay "unas personas destinadas a mantener y cuidar ese espacio", por lo que se observó que esas tareas "no se estaban llevando a cabo de forma adecuada".

El edil ha añadido que el Consistorio "ha limpiado y mejorado ese entorno" y, por otro lado, "va a iniciar un expediente para ver qué es lo que ha ocurrido, por qué no se han estado cumpliendo esas funciones y responsabilidades para mantener esas colonias felinas en el mejor estado posible".

El concejal ha indicado que "ese espacio ahora mismo está totalmente mejorado, está saneado y esperamos que podamos realizar todas las actuaciones necesarias para que los gatos estén en las mejores condiciones".

Lozano ha asegurado que el Ayuntamiento "tomará las medidas oportunas con el personal que tenía esta responsabilidad" en el refugio.

"Dejación de funciones"

Preguntado sobre si se ha podido cometer algún delito de maltrato animal, el concejal ha sostenido que "hay evidencias que nos hacen pensar que ha habido una dejación de funciones y un incumplimiento de las responsabilidades y de esa concesión que el Ayuntamiento había dado a estas personas para cuidar ese entorno".

El concejal sostiene que desde el Ejecutivo local "tomaremos medidas y si hay que retirar esa concesión y reiniciar un nuevo proceso, se hará".

Lozano insiste en que las decisiones se tomarán para "cumplir la ley de protección animal y mantener un espacio saneado y cuidado para que los gatos estén en las mejores condiciones posibles".