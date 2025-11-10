Toledo homenajea a Apanas en su 60 aniversario con una placa en el corazón del Casco Histórico

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, han asistido este lunes al acto de colocación de la placa en honor a Apanas en la Plaza del Horno de la Magdalena.

Una placa que materializa el reconocimiento que recibió Apanas el pasado 23 de enero en el acto de Honores y Distinciones del Día de San Ildefonso, coincidiendo con el 60 aniversario de la entidad.

Velázquez ha asegurado que "lo que hay detrás de esta placa es el agradecimiento de toda una ciudad a la entidad decana de la atención a las personas con discapacidad en la provincia de Toledo como es Apanas".

Asimismo, ha recordado que Apanas echó a andar hace 60 años por el empeño de varias familias que se reunían en el edificio de sindicatos, en una época en la que se ocultaba la discapacidad.

"Hoy, gracias a la labor de entidades como Apanas, la situación ha cambiado mucho para bien. Por eso era una cuestión de justicia y un reconocimiento a todo lo hecho y a todo lo que tenemos por delante", ha expresado.

Asimismo, ha indicado que las entidades del tercer sector son fundamentales, por lo que "hay que trabajar cada día para que cualquier persona, independientemente de sus condiciones, pueda desarrollarse plenamente".

"Es importante reconocer la tarea"

Por su parte, la presidenta de Apanas, María del Mar Azaña, ha asegurado que "es una maravilla y un orgullo que esta plaza esté dedicada a Apanas, que nació en el corazón de Toledo".

Y ha agradecido al Ayuntamiento este galardón tan importante porque "es reconocer la tarea que estamos realizando y que la sociedad también lo reconozca".