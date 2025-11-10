Luz verde a la construcción de 13 viviendas con garajes en el barrio toledano de Santa Bárbara la próxima semana

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, este lunes junto al concejal de Vivienda (i.) y el gerente de la EMV (d.).

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda lanzará una segunda promoción de 13 viviendas y 13 plazas de garaje en régimen de protección en el barrio de Santa Bárbara, y cuyo contrato se formalizará la próxima semana. Se trata de una parcela en la avenida de Santa Bárbara número 12, en un inmueble ya consolidado, en el que solo sería necesario realizar el proyecto de ejecución para la construcción de esas 13 viviendas, por lo que las obras podrían comenzar antes del verano.

Así lo ha dado a conocer el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, tras la celebración del Consejo de Administración de la EMSV, que tal y como ha destacado, “ha vuelto a cumplir con el propósito por el cual se constituyó, que era el de construir vivienda y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en estos momentos de dificultad”.

Una promoción que se suma a las 40 viviendas de la calle Navidad y que se recogen en el anexo de inversiones del presupuesto del 2026 aprobado este lunes en el Consejo de Administración, sin ningún voto en contra y con la abstención de IU-Podemos.

Velázquez ha destacado que, “aunque ha dejado de ser noticia desde el año 2024”, gracias a la labor de los trabajadores la empresa pública y su vocación de servicio público, “cerraremos este ejercicio 2025 con resultado positivo de 179.169 euros, cuando antes lo habitual era lo contrario, finalizar con pérdidas”, ha recordado.

Por eso, el alcalde ha reiterado que “era fundamental devolver el equilibrio económico" a la entidad "y recuperar su propósito original” para asumir nuevos proyectos y encomiendas como la redacción del proyecto del cuartel de la Policía Local.

Pisos Corral de Don Diego

El Consejo de Administración también ha aprobado las bases para la adjudicación de las cinco viviendas del recién rehabilitado Corral de Don Diego.

Se ofrecerán en régimen de alquiler con una duración máxima de siete años y con el objetivo "de fijar población en el Casco Histórico y facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles".

Velázquez ha señalado que “hay una importantísima demanda para estas viviendas”, con las que se culmina el proyecto de recuperación del Salón Rico y el entorno del Corral de Don Diego y “contribuimos desde el equipo de Gobierno a poner en marcha medidas que faciliten tener un Casco Histórico vivo, que es para lo que trabajamos”, ha concluido.

El alquiler de las viviendas, de entre uno y tres dormitorios, oscilará entre los 346,85 euros y los 644,70 euros. Podrán optar a ellas las personas mayores de edad empadronadas en Toledo o que trabajan en la ciudad desde el 1 de enero del 2025, y con ingresos familiares comprendidos entre dos y 7,5 veces el IPREM (entre 16.800 y 63.000 euros anuales).

Las solicitudes podrán presentarse en la web www.emsvtoledo.es, en un plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en la web de la empresa municipal.

El procedimiento de adjudicación se realizará mediante sorteo público ante notario, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para todos los solicitantes.

El PSOE: "No son accesibles"

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Pablo García, ha denunciado que el alcalde ha tardado "casi tres años en poner a disposición de la ciudadanía las cinco viviendas del Corral de Don Diego, promovidas y construidas por el anterior gobierno socialista".

“Las viviendas del Corral de Don Diego llegan casi tres años tarde y sin oportunidad para que los jóvenes de nuestra ciudad puedan adquirir una vivienda a precio asequible. Hemos pedido más transparencia en este proceso y los venideros que tengan que ver con vivienda pública”, ha afirmado Pablo García.

De otro lado, el PSOE ha criticado que las bases de adjudicación contemplen una horquilla de renta "muy amplia", que va desde los 16.000 hasta los 63.000 euros anuales. Según García, “esto permite que una persona con un salario de 63.000 euros pueda acceder al sorteo de una vivienda de 40 metros cuadrados pagando unos 400 euros al mes".

"Se ha perdido así la oportunidad de priorizar a los jóvenes, que podrían haber accedido a viviendas de un dormitorio, mientras que las familias habrían podido optar a viviendas de tres habitaciones", ha señalado.,

Por último, el viceportavoz socialista ha recordado que el alcalde "lleva prometiendo viviendas públicas asequibles durante toda la legislatura" y que la realidad es que “no ha hecho nada” y que las únicas que va a entregar son las promovidas en época socialista.

IU no quiere por sorteo

El concejal de Izquierda Unida, Txema Fernández, ha mostrado su rechazo a la aprobación de las bases que regirán la adjudicación, ya que considera que el sistema de sorteo "no garantiza el espíritu de que las viviendas públicas se otorguen a quienes más lo necesitan".

Expone que las bases de adjudicación de estas viviendas públicas "son un despropósito" ya que no están orientadas a atender las necesidades de vivienda de quien está en peor situación económica.

Tampoco comparte Txema Fernández "la obligación de los futuros inquilinos de estas viviendas a ‘tragar’ con las molestias que puedan ocasionar las distintas actividades que se programen" en la plaza. “No entendemos que tengan que aguantarse con lo que se organice en este espacio del Casco Histórico sin poder denunciar”, reprocha el concejal.

Por otro lado, el edil aprecia cierta contradicción en las bases en materia de arraigo de las familias en el Casco dada la limitación del contrato a siete años. “Con este plazo de tiempo puede que cuando hayas arraigado la familia tengas que irte”, considera Fernández.

Respecto a las cuentas de la empresa del año 2025 y el presupuesto para el 2026, el concejal ha advertido que los buenos resultados económicos "de los que está alardeando" el equipo de Gobierno municipal responden a una “trampa al solitario” puesto que vienen "derivados directamente de una inyección económica municipal".