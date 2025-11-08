La Academia de Infantería de Toledo tiene nuevo Coronel: Juan Esteban Rodas, procedente de la UME

La Academia de Infantería de Toledo inicia una nueva etapa tras el reciente ascenso de Álvaro Díaz Fernández a General de Brigada en el último Consejo de Ministros. Díaz Fernández desempeñará un nuevo cargo en la jefatura de la Brigada 'Extremadura XI', una de las grandes unidades del Ejército de Tierra.

De esta forma, abandona la institución toledana donde llevaba cumpliendo funciones como Coronel Director desde octubre de 2022. Esta promoción es un reconocimiento no solo a su labor en Toledo sino a toda su trayectoria marcada por numerosas condecoraciones, tales como cuatro cruces al Mérito Militar con distintivo blanco, la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo o la Cruz al Mérito de la Guardia Civil.

El relevo de Díaz Fernández al frente de la Academia de Infantería de la capital regional recae en el Coronel Juan Esteban Rodas, procedente de la Unidad Militar (UME). Rodas asume la dirección tras una dilatada carrera en la que ha servido como Teniente Coronel y jefe del primer Batallón de Intervención de la UME en Madrid.

El actual jefe de la UME, el teniente general Francisco Javier Marcos Izquierdo, es natural de Toledo y reside en la ciudad. El pasado 14 de agosto concedió una entrevista en exclusiva a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha donde abordó la actualidad de los graves incendios que afectaron a varias comunidades autónomas este verano.

Volviendo a Rodas, su papel fue especialmente destacado durante la pandemia del Covid-19, cuando coordinó la respuesta de emergencias y apoyó la gestión civil y sanitaria como el máximo responsable de la UME en la Comunidad de Madrid.

La llegada del Coronel Rodas refuerza el perfil operativo de gestión de crisis y coordinación interinstitucional en el mando de la academia toledana. Una base que enfrenta nuevos retos en la formación de los futuros oficiales del Ejército de Tierra.