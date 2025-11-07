Incertidumbre en el Jueves Santo de Toledo por la posibilidad de no poder sacar los pasos de la Catedral

La Virgen del Amparo es la talla más conocida del Jueves Santo en Toledo. En la imagen, la procesión de 2025 a su paso por Zocodover. Javier Longobardo

La Semana Santa de 2026 presenta un escenario de incertidumbre en Toledo. La celebración del VIII Centenario de la Catedral y los preparativos de la exposición 'Primada -que se realizará del 25 de mayo al 14 de octubre de 2026- podrían afectar la salida tradicional de varias hermandades desde la seo metropolitana.

Una información difundida por el perfil de Instagram Toledo Sacro ha señalado que los trabajos previos para albergar las más de 350 obras de arte generarían una limitación de espacio y seguridad que impediría a los pasos permanecer en el templo durante la Semana Santa. Esta situación no constituye un cierre al culto, sino una restricción de carácter logístico.

La posible limitación afecta a tres hermandades, siendo la de la Virgen del Amparo la más comprometida al procesionar con cinco pasos. Su presidente, Julián Cano, ha expresado a este medio sus reservas, destacando la falta de comunicación oficial al respecto. "Está por ver, el arzobispo aún no me ha llamado. Nos lo dijeron anoche en una reunión, que se lo habían oído al Cabildo. Oficialmente no sabemos nada ni del Arzobispado ni del Cabildo", revela a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El Cristo amarrado a la columna volviendo a la Puerta Llana de la Catedral el pasado Jueves Santo. Javier Longobardo

Cano ha sido explícito sobre la dificultad de una reubicación, dada la estructura, el número y la envergadura de sus pasos. "Los cinco pasos nuestros no pueden salir de otro sitio que no sea de la Catedral. Nuestros pasos son muy aparatosos y no otro lugar. Si al final deciden que no salgamos de allí, no habrá Jueves Santo", asegura.

El presidente recuerda que ya en 1977 hubo un intento de traslado por parte del deán que tuvo que revertirse, subrayando que las imágenes "de la Fábrica de Armas siempre han salido de ahí".

El alcalde Carlos Velázquez participó en la procesión. Javier Longobardo

Otras cofradías

La Hermandad del Amparo, fundada en 1952 entre el personal de la Fábrica de Armas de Toledo, saca cinco pasos: La Oración en el Huerto, Cristo Amarrado a la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo de la Agonía y la Virgen del Amparo, la más reconocida y con mayor número de fieles.

La situación también afectaría al Cristo Nazareno Cautivo, del Lunes Santo, y al Cristo de la Vega, que procesiona la madrugada del Viernes Santo. Sin embargo, Cano comenta que al tratarse de pasos "más pequeños" y "solo uno cada día" podría ser "más fácil reubicarlos".

En un contexto de rumores, el responsable cofrade se teme que la Semana Santa de 2026 no pueda contar con su titular, la conocida en algunos círculos como 'Macarena toledana'. "Cuando el río suena, agua lleva", lamenta.