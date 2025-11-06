Las cinco viviendas del Corral de Don Diego en Toledo: alquiler por un máximo de siete años y precios de 350 a 650 €

Paso definitivo para que el corazón del Casco Histórico de Toledo se abra a nuevos inquilinos con la próxima aprobación de las bases reguladoras para adjudicar cinco viviendas en régimen de alquiler temporal en la calle Trastámara, número 11, en la zona del Salón Rico y el Corral de Don Diego. El alquiler será por un máximo de siete años y los precios oscilarán entre 350 y 650 euros, en función del número de habitaciones, más gastos de comunidad.

Estas viviendas son el fruto de un proyecto de regeneración urbana integral del Corral de Don Diego iniciado la pasada legislatura por el Consorcio de Toledo, que incluyó la rehabilitación del emblemático Salón Rico, declarado BIC, y la creación de una nueva plaza pública.

El edificio que alberga estos cinco pisos, reconvertido de su proyecto original como oficinas y paralizado hace más de una década, llevaba terminado unos meses. Finalmente, se ha desbloqueado la situación administrativa para poder sacar a alquiler este recurso y darle uso con nuevos vecinos.

La Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo (conocida como EMV) ha asumido la titularidad de estos inmuebles y ha elaborado las bases, que serán elevadas este viernes a su Consejo de Administración, tal y como avanzó el alcalde, Carlos Velázquez, este martes en la primera sesión del Debate sobre el Estado del Municipio.

La finalidad es posibilitar que toledanos puedan establecerse en el Casco. Por ello, se ha optado por un alquiler temporal con una duración máxima de siete años, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Los precios

Según las bases a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, las cinco viviendas se encuentran situadas en las plantas primera y segunda del edificio y se distribuyen en tres tipologías. La vivienda de un dormitorio (1º B) tiene una renta mensual de 346,85 euros y 50 euros de cuota de comunidad.

Las viviendas de dos dormitorios tienen rentas de 572,80 euros al mes o 593,19 euros al mes, en función de los metros, con una cuota de 80 euros de comunidad en ambos casos. Por su parte, las de tres dormitorios tienen rentas de 571,59 euros al mes o 644,70 euros al mes, con una cuota de 80 euros o 90 euros de comunidad respectivamente. Además de la renta y la comunidad, los adjudicatarios asumirán todos los suministros de la vivienda.

El acceso a estos alquileres está sujeto a requisitos de arraigo y económicos. El solicitante o la unidad de convivencia debe acreditar estar empadronado de forma ininterrumpida en el municipio de Toledo desde el 1 de enero del año 2025 o, en su defecto, trabajar en la ciudad desde la misma fecha.

Ocupación mínima

Las bases establecen una ocupación mínima por vivienda, que se relaciona directamente con el número de dormitorios. Una persona es el mínimo para las residencias de un dormitorio. Para las de dos dormitorios, se requiere una unidad familiar o de convivencia de al menos dos miembros. Finalmente, las viviendas de tres dormitorios exigen la ocupación mínima de tres miembros.

A estos efectos, la unidad de convivencia es el conjunto de personas declaradas que habitarán la vivienda de forma habitual y estable. La unidad familiar se define como el solicitante, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, y sus hijos menores de edad o ascendientes.

Capacidad económica

Respecto a la capacidad económica, los ingresos anuales de la unidad de convivencia deben ser iguales o superiores a dos veces el IPREM (16.800 euros al año, tomando como referencia el IPREM anual de 14 pagas de 2025) e iguales o inferiores a 7,5 veces el IPREM (63.000 euros al año), según indican las bases.

No obstante, el límite máximo de ingresos brutos anuales se ajustará mediante coeficientes correctores, pudiendo alcanzar hasta los 90.000 euros al año en el caso de familias numerosas o determinados colectivos. Además, el importe del alquiler a pagar no puede exceder el 35 % de los ingresos netos anuales de la unidad familiar.

Otros requisitos

Para formalizar un contrato, el solicitante debe ser mayor de edad o menor emancipado con plena capacidad para contratar según el Código Civil, y contar con nacionalidad española o ser ciudadano de la Unión Europea; si es extranjero no comunitario, debe tener permiso de residencia vigente.

Un requisito crucial es que ni el peticionario ni ningún miembro de su unidad de convivencia deben ostentar el "pleno dominio o un derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda" en todo el territorio nacional.

Prohibidos tendederos o toldos

Vivir en este entorno patrimonial como el Corral de Don Diego, convertido en "espacio cultural y de encuentro", conlleva obligaciones específicas, reflejadas también en las bases. El arrendatario acepta y renuncia de forma expresa a ejercer cualquier reclamación o iniciar cualquier acción tendente a limitar los eventos que se realicen en dicha zona.

Además, se establece una prohibición esencial para el propietario relativa a la estética exterior: queda prohibido al arrendatario la instalación de tendederos en las terrazas, toldos o cualquier elemento que rompa la uniformidad y la estética del conjunto histórico.

Sorteo ante notario

La adjudicación se realizará mediante sorteo en acto público ante notario y se abrirá un plazo de 20 días hábiles para presentar las solicitudes a partir del día siguiente al de la publicación oficial de la convocatoria en la web de la EMV (www.emsvtoledo.es).

Una vez celebrado el sorteo, se procederá a la publicación del resultado del mismo en el tablón de anuncios de la empresa municipal, ubicada en la calle San Ildefonso número 2, y en su página web.

Finalmente, los beneficiarios perderán la adjudicación del piso si no ocupan de manera efectiva o se empadronan en el plazo de tres meses a partir de la entrega de las llaves; también si no pagan el alquiler dos meses.