Talavera de la Reina actualizará la ordenanza de las Mondas para "modernizarlas": "Data del año 1515"

La Comisión de Mondas de Talavera de la Reina ha iniciado los trabajos para actualizar la ordenanza de la fiesta de las Mondas, que data de 1515. Este mismo jueves se ha producido una reunión entre el alcalde, José Julián Gregorio; la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero; y la Comisión.

Según Gregorio, el objetivo es redactar una nueva ordenanza para "actualizar y mejorar el marco organizativo de nuestra fiesta más importante y una de las más antiguas de España".

Asimismo, ha recordado que el compromiso del equipo de Gobierno es "reordenar y modernizar" las Mondas, una festividad declarada de Interés Turístico Nacional.

"Las actuales ordenanzas datan de 1515, en pleno Renacimiento español, y nunca han sido actualizadas. Desde el Ayuntamiento pensamos que es momento de adaptarlas a las necesidades presentes y futuras para que nuestras Mondas sigan creciendo y manteniendo el prestigio que ya tienen", ha afirmado.

Se trata del primer paso para dotar a las Mondas de un marco regulador "acorde con la realidad actual, garantizando su preservación y fortaleciendo su proyección histórica, cultural y turística".