Denuncian el ataque que ha sufrido un guardia civil de un pueblo de Toledo: "Los daños superan los 1.200 euros"

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado la agresión que ha sufrido un agente destinado en el cuartel de Quintanar de la Orden (Toledo) al que un desconocido le ha pinchado las ocho ruedas de sus dos coches particulares.

Este hecho, que como destaca la organización está denunciado, ha ocasionado al agente daños que podrían ascender a más de 1.200 euros.

"Solo ha quedado en un daño material al que tendrá que hacer frente el agente o su seguro particular, salvo que se abra un expediente de resarcimiento a costa de la Guardia Civil, ya que es evidente que los daños causados son para perjudicar al guardia civil como venganza a su labor en el Cuerpo", explican desde la AEGC.

La asociación contextualiza este ataque en "un incremento de las agresiones" que sufren los agentes por "la impunidad que creen gozar algunos delincuentes".

Ante esta dinámica, recalcan "la desprotección" que tienen los guardias civiles que prestan servicio en localidades pequeñas donde "suelen ser muy conocidos en sus lugares de residencia", por lo que este tipo de actos muchas veces son "fruto de la premeditación y la intencionalidad de causar un grave daño" hacia ellos.

Desde AEGC reclaman al Gobierno la necesidad del "cambio de consideración a autoridad" y clasificar el desempeño de los agentes como profesión de riesgo.

"No entendemos la actitud del Ministerio del Interior de negarse a este cambio que tan justificadamente reclamamos", sentencian.