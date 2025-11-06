Cortes de tráfico este fin de semana en Toledo por la celebración de la 'Espada Toledana': las calles afectadas

Toledo albergará este fin de semana una nueva edición de la 'Espada Toledana', un evento que contará con la presencia de varios atletas internacionales. Para el buen desarrollo de la prueba, el Ayuntamiento efectuará varios cortes de tráfico.

Afectarán a la avenida de la Reconquista y a la calle Ecuador desde las 14:00 hasta las 21:00 horas. En cuanto a las alternativas, en el barrio de Santa Teresa los vehículos podrán salir o acceder por las calles Coronel Baeza, Camino Molinero o Carlos III.

En cuanto al barrio de los Bloques, para los usuarios de las calles Talavera, Diputación, Torrijos y todas sus perpendiculares, las salidas deberán efectuarse por la calle Quintanar y las entradas por la calle Talavera desde Duque de Lerma.

Los vehículos estacionados en las calles Escalona, Ocaña y Orgaz deberán salir en sentido inverso hacia la calle Talavera.

Así será la prueba

La prueba de marcha atlética contará con la participación de Antía Chamosa, vencedora de las dos ediciones anteriores y 7ª en los 20 km del Mundial de Tokio. También con Julia Juárez, Ainhoa Pinedo, y las francesas Paulina Stey, Camille Moutard y Ana Delahaie.

En categoría masculina destacan los españoles Manuel Bermúdez, José Manuel Pérez, Pablo Rodríguez Rojas o Daniel Chamosa, además del internacional sueco y campeón europeo 2024 de 20 km, Perseus Kalström.

La prueba de Cross será el domingo por la mañana y contará con la oscense Cristina Espejo o la argentina Clara Macarena Belocci. En la categoría de hombres participará el mediofondista aragonés de la Real Sociedad Jorge David Torre.