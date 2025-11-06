El Ayuntamiento de Toledo reconoce un impago de dos meses a las escuelas infantiles, aunque garantiza el servicio

El concejal de Educación del Ayuntamiento de Toledo, Daniel Morcillo, ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a los padres de los niños matriculados en las tres escuelas infantiles municipales, ante la alarma generada por las "acusaciones" del responsable de La Casita de Chocolate, empresa que gestiona los centros. "El servicio está garantizado", ha recalcado.

Las palabras del edil de Vox llegan después de la denuncia que este miércoles adelantaba en primicia EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, poco después de que la compañía remitiera una comunicación a las familias en la que advertía de la grave situación económica que atraviesa por los retrasos en los pagos del Ayuntamiento, al que acusaba de haber olvidado incluir a las escuelas infantiles municipales en los presupuestos anuales.

En la carta, firmada por el administrador de la compañía, Julio González Gómez, la empresa aseguraba que el Consistorio adeuda actualmente más de 400.000 euros, correspondientes a las facturas de agosto, septiembre y octubre de 2025, además de los importes pendientes por el equilibrio económico de los cursos 2022/23, 2023/24 y 2024/25.

Esta deuda, según La Casita de Chocolate, ha provocado una "tensión crítica" en su tesorería e impedido abonar íntegramente las nóminas del mes de octubre.

Morcillo ha aclarado que, al contrario de lo que afirma el gerente de la empresa, "sí que existe un presupuesto aprobado en el Ayuntamiento en este 2025 para las escuelas infantiles: en concreto se contempla una partida de 565.000 euros para compensar parte del gasto derivado de estas escuelas infantiles". "Hay que tener en cuenta que la aportación municipal supone un tercio del total del gasto", ha especificado.

Retraso de dos meses

"En cuanto al retraso continuado en los pagos municipales, actualmente el retraso es de dos meses. Entendemos que lo ideal sería cobrar lo antes posible, pero el retraso no es excesivo, al menos en comparación con otros años", ha señalado el concejal, quien ha reconocido la existencia de un "desfase temporal" en la tramitación de las facturas.

En referencia al "reequilibrio económico" al que alude la empresa, Morcillo ha destacado que "es una discrepancia que existe entre los economistas municipales y la empresa que no se ha resuelto". "Este punto se está negociando y se está viendo hasta qué punto esa reclamación es ajustada a la realidad y al contrato y, hasta que no exista un dictamen, no podemos hacer nada al respecto", ha explicado.

Lo que resulta evidente, ha añadido, es que, según el contrato vigente, "la empresa es la que debe hacer frente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional a sus trabajadoras, como hacen otras muchas que tienen contratos con el Ayuntamiento". "Legalmente no podemos asumir esas cantidades, que corresponde abonar a la empresa. Jurídicamente es imposible que abonemos esa subida porque no está contemplado en el contrato", ha insistido.

Servicio de calidad

Morcillo ha subrayado que el Consistorio trabaja para mejorar la agilidad administrativa y reducir los plazos de pago, al tiempo que ha querido trasladar a las familias "tranquilidad, porque el servicio está garantizado y se seguirá dando con la misma calidad que hasta ahora". También ha querido reconocer la labor de las trabajadoras: "Como ya lo he hecho personalmente con sus representantes, mi agradecimiento por la labor encomiable y vocacional que realizan".

Por último, el concejal ha recordado que "el año pasado esta misma empresa anunció un preconcurso de acreedores porque se suponía que la situación era insostenible, y con el tiempo se demostró que no, que el Ayuntamiento estaba haciendo frente a sus obligaciones y el servicio ha continuado hasta ahora". "Por eso insisto en transmitir tranquilidad ante las posibles alarmas creadas en las familias", ha concluido.