La Junta aclara que el acuerdo para la reforma integral de la estación de autobuses de Toledo aún no está cerrado

Un halo de discrepancia se ha instalado en Toledo un día después del Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde el alcalde, Carlos Velázquez, anunció un acuerdo a tres bandas -Ayuntamiento, Junta y Diputación- para la reforma integral de la estación de autobuses, una infraestructura en estado de abandono desde hace años.

Sin embargo, el anuncio ha sido rápidamente aclarado por el Gobierno regional. La portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha manifestado este miércoles que "no hay un acuerdo cerrado" ni novedad alguna respecto a la situación del inmueble.

Padilla, al ser preguntada por la intervención del regidor toledano, ha insistido en que las palabras de Velázquez el martes solo refrendaban lo que la propia Junta había adelantado hace semanas: que "se está trabajando en un acuerdo" pero "todavía no está cerrado".

"No hay un acuerdo cerrado, ni está firmado, ni siquiera hay un documento que tengan todas las partes implicadas", ha recalcado la portavoz autonómica.

Padilla ha recordado que la postura del Gobierno regional ha sido la de no ofrecer detalles hasta que el acuerdo estuviese completamente sellado, "para que no hubiera ninguna injerencia y no fuéramos al traste con ese acuerdo". No obstante, ha confirmado la "voluntad" de todas las administraciones para alcanzar una solución definitiva.

El anuncio de Velázquez

El alcalde Velázquez, por su parte, había asegurado durante el Debate que el pacto con la Junta, como propietaria del edificio, y la Diputación Provincial de Toledo, también gobernada por el PP y cuya inclusión es clave para la aportación de fondos, lo que supondría el "carpetazo definitivo" a la crisis del edificio.

"Cuando se trabaja con sentido de ciudad, los resultados llegan", afirmó el regidor este martes, poniendo en valor la cooperación con la institución provincial, cuyo apoyo ha permitido otros proyectos como el plan 'Toledo Emerge'.

El portavoz del Gobierno local, Juanjo Alcalde, ha retomado este miércoles la estrategia de mantener "negociaciones silenciosas" para evitar la intromisión de "manos negras o de otros colores" que pudieran dinamitar la negociación, toda vez que la noticia de un acuerdo ya se venía deslizando como "inminente" en las últimas semanas.

La estación de autobuses de Toledo es un punto neurálgico que diariamente transitan numerosos toledanos y turistas y el pacto busca acabar con las escaleras mecánicas rotas, los locales cerrados y el abandono general de la infraestructura.